Hátraszaltózik a hátborzongatóan emberszerű Atlas robot

Hátraszaltózni tud a humanoid Atlas robot.

Már nyolcszor végignéztük a Boston Dynamics legújabb videóját a világhírű humanoid robotjukról, és csak ámulunk, hogy pár év fejlesztés után hova jutottak. Nem is tudunk mit mondani, nézzék meg a videót, ahogy ugrál a robot a zsámolyokon, aztán felugrik a legnagyobbra, ott felpattanva a levegőben megfordul, és egy hátraszaltóval két lábon földet ér.

Pont úgy megremeg a lába, ahogyan a tornászoknak is szokott.

Oké, a videó végén azért bénázik egyet, de hát alighanem mi sem lennénk ügyesebbek. Egy kicsit azért örülünk is annak, hogy a két lábon járó emberszerű robot nem ügyesebb az embernél. Egyelőre.

Már csak az hiányzik, hogy lefedjék a testét valami hangszigetelő anyaggal, hogy ne zavarjon a motorok vinnyogása, és teletömjék a fejét mesterséges intelligenciával, hogy beszélgetni is tudjunk az Atlassal. Valószínűleg erre sem kell sokat várni.

A humanoid robotokban igazából az a rémisztő, hogy pontosan olyan szituációkban tudnak helytállni, amiben az emberek is. Építhetnének a mérnökök négylábú gépeket (építenek is), amelyek még stabilabbak, még ügyesebben tudnak közlekedni vagy eszközöket használni, de annak is nagy előnye van, hogy egy robot az emberekre hasonlít. Ugyanarra a létrára tud felmászni, ugyanabba az autóba tud beszállni, ugyanazokat az eszközöket tudja használni, amiket mi is.

Nem is az a kérdés, hogy az Atlas el tudja-e venni az emberek munkáját. Inkább azt kéne gyorsan kitalálni, hogy melyik munkákat adjuk át neki sürgősen. Az biztos, hogy egy robot nem fog lopni, ásónyelet támasztani az építkezésen, vagy csajok után fütyülni az utcán.