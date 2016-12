Így hívtuk fel idén a rokonokat az ünnepek alatt

Mindhárom mobilszolgáltatónál változott a karácsonyi forgalom, és egyre többen üzennek az interneten a telefonhívás és sms helyett.

A Vodafone számolt be a legnagyobb növekedésről, közleményük szerint a belföldi adatforgalmuk 70 százalékkal bővült egy év alatt. Az uniós roamingot tartalmazó tarifacsomagjaiknak köszönhetően a külföldi mobilnetezés forgalma is a tavalyi duplájára bővült. Persze a hagyományos csatornákon is elég nagy volt a forgalom december 24. és 26. között. A Vodafone ügyfelei

9,4 millió hívást indítottak,

6,4 millió sms-t,

és 106 ezer mms-t küldtek.

A Telekomnál ugyanebben az időszakban

6,9 millió sms-t küldtek.

A mobilnet náluk is hasított idén, 30 százalékkal nőtt a forgalom.

A Telenor pedig nagyon durva adatforgalmi rekordról számolt be, amit azzal értek el, hogy az ünnepnapokra ingyenessé tették a mobilnetezést.

Kétmillió felhasználó 700 terabájt adatot forgamazott a hálózaton három nap alatt.

Ez a szokásos forgalom kétszerese. Közben összejött egy napi rekord is, amikor 24 óra alatt 234 terabájtnyi adat haladt át a rendszereiken. Mivel tavaly karácsonykor is ingyenes volt a netezés, az ünnepnapok alatt csupán 30 százalékos volt a forgalom növekedése.