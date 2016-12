Korán érkezhet az LG G6

Az LG-nek nem sikerült túl jól a 2016-os év, a vállalat mobilos részlege hat egymást követő negyedévben is veszteséges volt. A korlátozottan moduláris G5-ből sem fogyott annyi, amennyit el szerettek volna adni belőle, márpedig a csúcskategória hozza a legtöbb profitot, nem a középkategóriás mobilok.

Mostanáig csak annyi szivárgott ki a G6-tal kapcsolatban a dél-koreai ET News oldalon, hogy egy hónappal korábban érkezhet, mint azt vártuk. A G5-öt nem sokkal a barcelonai mobilkongresszus előtt mutatták be, de a mobil csak áprilisban került a boltokba. Ez nagy hiba volt, mert addigra elapadt a modularitás iránt lelkesedés. Főleg, hogy a dél-koreai vállalat megoldása nem is lett olyan praktikus, mint amit a Lenovo valósított meg a sokkal egyszerűbben bővíthető Moto Z modellen.

Még nem tudni, hogy az LG milyen újítással készül 2017-re, de nagy esély van rá, hogy a moduláris felépítésről letesznek. Az ET News szerint a G6 február végén, március elején megjelenhet. Hogy a mobil gyártása februárban elkezdődhessen, az LG arra figyelmeztette az alkatrészgyártó beszállítóit, hogy már januárban szüksége lesz szállítmányokra.