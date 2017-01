Kiszivárgott az első kép az LG G6-ról

A barcelonai Mobil Világkongresszuson, február 26-án mutatja be az LG a következő csúcsmobilját, a G6-ot, és a Verge megszerezte róla az első képet. Ezen sajnos csak a készülék teteje látszik, de azt már korábban megerősítette az LG Display, hogy a mobilon hatalmas 5,7 colos kijelző lesz, szokatlan 2:1-es képaránnyal.

A trendeknek megfelelően az LG is minimálisra szabta a peremet, és a telefon elejének állítólag a 90 százalékát a kijelző fedi be. A képen látottak alapján nagyon úgy tűnik, hogy az LG többet ad a minőségi anyaghasználatra, mint a hasonlóan nagy kijelzős mobilt gyártó Xiaomi, melynek a Mi Mix nevű készülékében jóval több a műanyag.

Azt is tudni lehet, hogy az LG dobta a moduláris felépítés ötletét, ami a tavalyi G5-ben mutatkozott be, és nem lett elsöprő sikere. A G6 jackdugós fülhallgatóval is működik, és a Verge szerint elképzelhető, hogy vízálló lesz.

Az LG-nek nagyon kell a siker, mert a mobilüzletága nem remekelt 2016-ban, és ez leginkább a G5 népszerűtlensége miatt van. Bár nyilvánvalóan az olcsóbb mobilból fogy több, a nyereséget a csúcsmobilok termelik. Már csak arra a kérdésre nem tudjuk a választ, hogy a G6 vajon miben nyújt majd többet, mint a kínai cégek elég jó és erős hardverrel felszerelt csúcskészülékei.