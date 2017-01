Telepítés nélkül is futnak appok az Androidon

Tavaly nyáron mutatta be a Google az Android Instant Apps funkciót, hogy bizonyos appokat telepítés nélkül is futtatni lehessen a mobilokon, és most bejelentették, hogy már nagy erőkkel tesztelik a megoldást. Ezt főleg arra találták ki, hogy megkönnyítsék az új tartalmak felfedezését, és mindez a felhasználó nagyon kevés erőfeszítésébe kerüljön.

Az appok telepítés nélküli futása némi biztonsági kockázattal jár, a Google most még csak néhány kiválasztott fejlesztőnek tette elérhetővé a megoldást. Az élő videókat közvetítő Periscope, a hírportál Buzzfeed, a Wisk és a Viki teszteli a rendszert.

Ezek az appok úgy működnek, hogy kap a felhasználó egy megosztott linket, mondjuk egy baráttól, csevegés közben, de erre kattintva nem az adott weboldal nyílik meg, hanem a Play Áruház betölti az app komponenseit, és máris egy teljes kijelzős appban találjuk magunkat.

A telepítés nélkül fotó appokat máshogyan kell felépíteni, modulárisnak kell lenniük, hogy a felhasználók pillanatok alatt le tudják tölteni a szükséges összetevőket. Egyébként viszont ugyanúgy az Android Studio alatt kell megírni az instant appokat, mint a többit. Aki nincs benne a tesztben, már most is előkészítheti az appját az instant futtatásra, de a funkció használatáig még várni kell.