Érik egy jó visszahívás az iPhone 6 akkuja miatt?

Folytatódik az iPhone 6 tulajdonosainak kálváriája, amit a téli hidegben tapasztalnak: a telefon töltöttsége drámaian visszaesik a felére, harmadára, vagy akár teljesen ki is kapcsol a készülék. Bár a lítiumion aksik működését a hideg nagyon negatívan befolyásolja, és ez minden akkus eszközt érint, nagyon úgy tűnik, hogy a hiba fokozott előfordulása az iPhone 6-ban nagyrészt az Apple felelőssége.

Az amerikai fogyasztók zúgolódása valószínűleg Cupertinóba is el fog hallatszani, főleg, hogy a Fortune keményen üti a sztorit.

Az amerikai újság cikke szerint az Apple valamikor az iOS 10.1.1-es vagy 10.2-es verziójában kapcsolhatott be egy védőfunkciót, amely túlzott terhelés esetén leállítja a készüléket, nehogy megsérüljön az aksi. Ahogy korábban írtuk, a hidegben mindegyik lítiumion aksi kémiája megváltozik, nehezebben adnak le energiát, szóval könnyen lehet, hogy a túlzott terhelés és az új védelmi funkció kombinációja miatt könnyen megmakkan az iPhone a szélsőséges hidegben.

Bizonyos szempontból érthető az Apple aggodalma, főleg ha igaz az a feltételezés, hogy a lángra kapó Samsung Galaxy Note 7 mobilok miatt került bevezetésre a védelmi funkció.

Független szakértők is azt mondják, hogy a szélsőséges hőmérséklet bármilyen mobilban képesek visszafordíthatatlan kémiai reakciókat elindítani, és ez a mobilok felgyulladását, felrobbanását okozhatják. Néhány gyártó erre is figyelmeztet a mobilhoz adott használíti útmutatóban (amit köztudottan soha nem olvas el senki). Az mindenesetre tény, és nem árt tudni, hogy a Galaxy Note 7-ek is az aksi fizikai sérülése miatt váltak veszélyes termékké.

Amíg az Apple nem tisztázza a helyzetet, addig csak a szóbeszédre tudunk hagyatkozni, ezt a Fortune is elismeri. Ez alapján viszont korántsem egyértelmű a helyzet. Láttunk olyan esetet, hogy egy közel kétéves iPhone 6 több mint egy napot kibírt a hideg dacára, miközben tudunk olyan iPhone 6 Plus-ról, amely egyévesen is lefagy a hidegben.

Hogy ezek a lefagyás pillanatában mekkora terhelésnek voltak kitéve - értsd: min és mennyire dolgozott a processzor vagy más beépített csipek, azaz érzékhetett-e túlterheltséget az iPhone 6 - senki sem tudta utólag megmondani. Éppen e bizonytalanság miatt nem tudni, hogy az eladott több százmillió iPhone 6 hány százalékát érinti a hiba, és hogy mi lesz erre az Apple válasza.

Elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy egy újabb iOS-frissítéssel helyreáll a régi világrend, és megint nem fagynak majd le az iPhone 6-ok. Elvégre a panaszos júzerek valamelyik korábbi frissítés után kezdték észlelni a hibát.

Közben azért a Fortune megpendítette az iPhone 6 visszahívásának a lehetőségét is, hiszen éppen folyamatban van egy másik termékvisszahívás, amelyben szintén az aksival vannak gondok, de ez kizárólag az iPhone 6S típust érinti, azon belül is csak egy meghatározott szériaszám-tartományra terjed ki egy gyártási hiba.

Az iPhone 6 visszahívásának azért is kicsit az esélye, mert az Apple is azt írja a használati feltételeknél, hogy az előírt üzemi hőmérséklet 0 Celsius-fok fölött van, és erre hivatkozva nyugodtan mondhatja azt, hogy mínuszokban nem is kéne működnie a telefonnak. Másrészt nyugodtan mondhatja azt a fogyasztóvédelem is, hogy - így írja a Fortune:

pech, jobb telefont kellett volna venni.

A strapabírás és az extrém időjárásnak való ellenállás soha nem volt az iPhone tulajdonságai között, és mindig is köztudott volt, hogy jóval kisebb kapacitású az aksija, mint bármelyik androidos csúcsmobilnak.

A Fortune cikke szerint akkor lehetne némi jogi alapja egy visszahívásnak, ha könnyebb megbetegedést vagy fizikiai sérülést okozhat egy termékhiba, de a vékony kis mobilra ezt elég nehéz lenne ráhúzni. Esetleg még szóba jöhet, hogy az Apple talán mégsem szeretné elrettenteni a hűséges vevőit, és valami kárpótlással meg szeretné győzni őket: az iPhone az a bizonyos jobb telefon, nem érdemes mást venni.

