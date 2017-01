Kijött az első kép a Samsung Galaxy S8-ról

A Venture Beat legfrissebb jelentése szerint a Samsung március 29-én leleplezi az új csúcskategóriás mobilját, a Galaxy S8-at, és a készülék április 21-én kerül a boltokba. A hírportál egy képet is szerzett a mobilról. Szemből igazán drámai változást jelent a középső gomb eltűnése, és állítólag a mellette lévő két navigációs gomb sem kap helyet az előlapon, annak ugyanis igen nagy részét a hajlított kijelző borítja be.

Az ujjlenyomatos beléptetésről nem mond le a Samsung, ez a szenzor a hátlapra kerül, a kamera mellé.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH