Az LG G6 kap először Google-asszisztenst

Az LG nagyon készül az új csúcsmobilja, a G6 bemutatására, mert rájuk fér a siker a mobilos szempontból gyengébben sikerült tavalyi év után. Ennek megfelelően csepegnek is a részletek a február 26-án érkező G6-ról. Egy héttel ezelőtt láthattunk róla először képet, és úgy tűnik, azt is elmondhatja majd az LG, hogy az ő készülékük lesz az első, amelyik a Google saját mobiljai után megkapja a hangvezérlésű Google Asszisztenst.

Az Asszisztens hangos változata eddig csak az ősszel bemutatott Pixel telefonokon elérhető, de várhatóan egyre több készüléken lehet majd használni a közeljövőben, hiszen egyre fokozódik a harc a nagy techcégek hangvezérlési megoldásai között. A Google mellett a Microsoft Cortanája és az Apple Sirije igyekszik még pozíciót fogni, sőt a Samsung az S8-cal mutatja be a saját digitális assziszensét, a Bixbyt. Egyelőre viszont az Amazon Alexája áll nyerésre.

A január eleji Las Vegas-i CES-en bemutatott Hub Robot nevű házirobottal egyébként az LG is az Alexa irányába indult el, sok más gyártóhoz hasonlóan. A CNet úgy tudja, hogy a G6-ra is az Alexát tervezték beköltöztetni, de végül a dél-koreai cég úgy érezte, erre még nem elég jó az Amazon szoftvere. (A Huawei máshogy látta, ők a Mate 9-be már be merték rakni.)

A G6 egyébként 5,7 hüvelykes és szokatlan, 2:1 képarányú kijelzővel jön majd, na meg jackdugóval, vagyis egyelőre nem követik az Apple-t ezen a vonalon. A mobil viszont vízálló és fém-üveg borítású lesz, és a G5-ből már ismert dupla hátlapi kamerát is kap.