A drága mobilok között kellene helytállnia a Pixelnek

A Google tavaly jelentette be, hogy véget vet a Nexus mobiloknak, a saját márkás telefonjait ezentúl Pixelnek hívják majd. Októberben be is mutattak két Pixelt, egy kisebbet és egy XL-nek nevezett nagyobbat. Egyelőre egyiket sem lehet hivatalosan itthon megvásárolni, de sikerült szereznünk egyet tesztelésre.

Borzasztó drága

Elsőre feltűnt, hogy a Nexus név elhagyásával a Google azzal is szakított, hogy csúcsminőségű telefonokat adjon jó áron. A Pixelek ugyanis átlépték a hatszáz dolláros határt, még a kisebb is a viszonylag drágább készülékek közé ugrott ezzel.

A Pixeleket az különbözteti meg a többi androidos eszköztől, hogy beleépítették a Google Asszisztenst, a cég hangvezérléssel működtetett mesterséges intelligenciáját. A Pixeleken kívül egyelőre másra nem tették rá ezt, a következő telefon a hírek szerint az LG G6 lesz, amely megkapja az asszisztenst. Ugyanezt a rendszert tették a Google Home-ba is, a cég otthonokba szánt központi egységébe, amelyet hangutasításokkal irányíthatunk.

Az asszisztens abban különbözik az eddig is ismert Google Now-tól, hogy beszélgetni képes, nem egyoldalúan hallgatja és hajtja végre az utasításokat, hanem válaszolgat, miközben megcsinálja azt, amire kértük. Például kérhetjük arra, hogy keresse meg az összes tavaly decemberi fotót, vagy küldjön üzenetet egy meghatározott személynek. Mindezt természetesen angolul, mert a többi Google-szolgáltatáshoz hasonlóan egyelőre ez sem tud magyarul. De az angolunkat simán megérti, magyar akcentussal is.

A legújabb Android

Mi a sima 32 gigabájtos Pixelt tudtuk kipróbálni. Tiszta Android van rajta, ahogy azt a Google megálmodta, nem pakolták tele a gyártók saját szoftvereivel, alkalmazásaival, háttérképeivel. Ahogy az az ilyen saját márkás mobiloknál lenni szokott, a HTC gyártotta, de a cég minden apró részletet a Google utasításai alapján alakított ki.

A Pixelt a legújabb Androiddal dobták piacra, ez pedig a Nougat. A jövőben a Pixel kapja meg elsőként az operációs rendszer frissítéseit, hetekkel, ha nem hónapokkal a többi gyártó, az LG, a HTC, a Samsung előtt. A leglátványosabb változás a Nougattal, hogy hiányzik az alkalmazásokat előhívó ikon, ehelyett felfelé kell húzni az ujjunkat a kijelzőn. Elsőre nagyon szokatlan, de rövid gyakorlás után rááll a kezünk.

Az iPhone 3D Touchhoz hasonló funkciót is beépített a Google, ha hosszan nyomunk egy ikont, akkor néhány kiegészítő lehetőséget kapunk. Az óra alkalmazásnál például egyből az ébresztőre kattinthatunk, nem kell végiglépkedni az alkalmazáson, a térképen rögtön felugrik például munkahelyünk címe, így egyből indíthatjuk a navigációt. Különbség az iPhone-hoz képest, hogy a Pixelnél nem a nyomásra érzékeny a kijelző, hanem arra, hogy hosszabban rajta tartjuk ujjunkat egy adott ikonon.

Csúszós szappan

Ez az első olyan Google-mobil, aminek a váza teljesen fémből épül fel (le is hűl rendesen az autóban, ha nem vigyázunk). Öthüvelykes kijelzője full HD felbontású, tényleg gyönyörűek a színei. A váz azonban túlzottan sima, ha egy enyhén lejtős, sima felületre tesszük a telefont, gyakran lecsúszik. Emiatt érdemes valamilyen tokot rátenni a szinte kötelező kijelzővédő mellé. Egy ilyen drágaságot minden eszközzel védeni kell.

A mobilba Spandragon 821 processzort, 4 gigabájt RAM-ot, 12 megapixeles hátsó és 8 megapixeles elülső kamerát tettek. Az ujjlenyomat-olvasója hátul van, ez nekem bejön, de igazából megszokás kérdése. Valakinek egyáltalán nem tetszik, hogy kijelzőjének feloldásához fel kell emelnie a telefont az asztalról.

Az ujjlenyomat-olvasót másra is használhatjuk, ha például felülről lefelé húzzuk el rajta ujjunkat, akkor megjelenik a készülék tetején az értesítősáv. Kisebb kezűeknek kifejezetten kényelmes lehet ez a funkció, akik nem érik el hüvelykujjukkal a bal felső sarkot. Nem a Google találta ki ezt a mozdulatot, a Huawei már több telefonjába tett ilyet.

Vonzó extrák

Az asszisztensen kívül is egy rakás szoftveres okosságot tettek bele, ilyen például a Smartbust, amely a kamerát segíti azzal, hogy a legjobb pillanatban exponál. Van benne HDR+ (High Dynamic Range Plus), optikai képstabilizátor. A felhasználók extra tárhelyet kapnak, vagyis ők nem csak tömörítve tölthetik fel korlátlanul képeiket, hanem eredeti minőségben is. Erről a többi Android-tulajdonos csak álmodozik, bár azért a tömörítéssel sem veszítünk sokat a képminőségből.

A Pixelek alapból Daydream VR-kompatibilisek, vagyis azon kevés mobilok közé tartoznak, amelyekkel lehet használni a Google VR-szemüvegét. Emellett még egy-két Motorola és Huawei eszköz került a kiválasztottak közé. Valószínűleg azért ilyen kevés, mert erős gép kell ahhoz, hogy szépen megjelenítse a virtuális valóságot. Azért a Pixel is fel tud forrósodni fél óra Daydream-szemüveg használata után.

A készülékekbe most sem tettek bele sd-kártya slotokat, így nem bővíthető a tárhelyük. Cserébe viszonylag nagy, 32 és 128 gigabájtos belső tárhellyel lehet megvásárolni. Ez utóbbi valószínűleg mindenkinek elég lesz, de még a 32 gigabájt sem telik be olyan hamar. Főleg, ha rendben tartjuk a fényképeinket, de ebben ugye a korlátlan tárhely is segít.

Akkumulátora nagyon sokáig bírja, egy teljes napot simán, de még másnapra is marad benne szufla, nem kell tehát minden éjszaka töltőre dugni. Ha mégis merülne, akkor 15 perc töltéssel hétórányi működésre elegendő energiát tudunk beletenni a gyorstöltővel. Nagyjából két óra alatt tölt fel száz százalékra. Egyébként a mostani trendeknek megfelelően, a Pixelt is USB-C-n lehet tölteni. A töltő mellett megtaláljuk a jackdugót is, a Google tehát nem állt be az Apple mögé, és nem tüntette el a fizikai csatlakozót a telefonról.

A Google Pixel itthon tehát nem kapható, az Egyesült Államokban 650 dollárért adják a kisebbik tárhelyű modellt, de ahogy az lenni szokott, Európában még ennél is többe kerül, a német Telekom például 870 eurót kér érte előfizetés nélkül. Elvileg három színben kapható, ez a fekete, szürke és kék, de a kék annyira limitált darabszámban készült, hogy szinte azonnal elfogyott.