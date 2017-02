Jogvita miatt állt le a debreceni menetrendapp

A Facebookon és egy blogbejegyzésben is terjedt a hír, hogy a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV) letiltotta a valós idejű közlekedési adatok közzétételét, így megakadályozta, hogy egy, a helyiek körében kedvelt, de harmadik fél által készített alkalmazás működni tudjon.

A DKV sajtóközleményt adott ki, melyben leírják, hogy az alkalmazás készítője előzetes megkeresés és engedély nélkül használta a társaság kizárólagos rendelkezése alatt álló adatokat, és álláspontjuk szerint azokat

ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a rendőrségen.

A Debreceni Menetrend nevű alkalmazás működése múlt péntek óta nem volt teljes, a fejlesztő szerint azért, mert a DKV nem járult hozzá az adatok közzétételéhez, ezért azt eltávolították az alkalmazásból. A Járókelő blognak az app fejlesztője elmondta, hogy az elmúlt napokban többször keresték a DKV-t, de nem sikerült felvenni velük a kapcsolatot.

Szincsák Tamás (aki amúgy más városok, például Budapest közösségi közlekedési adatait is felhasználja menetrend-alkalmazás készítéséhez) elmondta,

leszámítva azt, hogy a DKV saját alkalmazása kevesebbet mutat meg, mint az, amit ő készített.

A DKV-nak van saját alkalmazása is DKV transIT néven, de ez az értékelések szerint kevésbé jól használható, mint a külső fejlesztő által készített másik app. Ezen változtathat, hogy a DKV közleménye szerint a hivatalos alkalmazás új változata már valós idejű indulási időket, forgalmi híreket és térképes járműkövetést is tartalmaz.

A DKV ugyanakkor a közleményben azt írta, hogy nem az alkalmazással van bajuk, hanem a módszerrel, ahogy az adatokat megszerezte a külső fejlesztő.

Cívis különvélemény

A debreceni tömegközlekedés sosem kényeztette el a város lakóit. A jelenleg közlekedő 56 busz-, a két villamos- és öt trolijárat (-vonal, -viszonylat, -whatever) a második legnagyobb magyar város igényeit csak nagy jóindulattal fedi le, elég ha csak azt nézzük, hogy az esti órákban nem ritkák a húszperces félórás követési idők, a város külső részeiből eljutni a belvárosba akár másfél-két óra is lehet. Ebbe a nyomorúságos helyzetbe hozott jókora könnyebbséget a most kiherélt app: valós idejű útvonaltervezéssel, járatkövetéssel, bőséges információkkal segítette a tömegközlekedőket. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem akadályozni, hanem támogatni kell az ilyen jellegű, alulról jövő kezdeményezéseket, jogi csűrés-csavarás ide vagy oda. (nak)