Beindítja a Telenor a pénzszivattyút?

Sokat elárul a világ mobilszolgáltatóiról, hogy a nyolc évvel ezelőtt bemutatott "Facebook-gyilkos" RCS megoldást mostanában egyre több országban bevezetik. Hazánkban a Telenor teszi elérhetővé, így értesült az Android Police, és állítólag már tavasszal elkezdhetünk gazdagon díszített üzenetekkel kommunikálni. Küldhetünk majd nagy felbontású képeket, lesz csoportos csevegés és értesítést kapunk arról, hogy a beszélgetőpartnerünk elolvasta az üzenetünket.

Ehhez persze a Google segítségére is szükség volt, aki vállalta, hogy az Androidba is beülteti az üzeneteinket felpimpelő Rich Communication Suite kommunikációs protokoll képességeit. A Telenornál is Androidon lesz elérhető a szolgáltatás, ehhez a Google Messenger üzenetküldő app frissítésére lesz szükség. Azokra a készülékekre, amelyeknek nem ez az alapértelmezett üzenetküldőjük, külön le kell kell tölteni a Google-féle Messengert (itt a link a Play Áruházhoz).

Fontos lépés ez, éppen ideje volt komolyan venni a Facebook által jelentett fenyegetést. Jó látni, hogy a mobilszolgáltatók nemcsak az uniós döntéshozókhoz dörgölőzve próbálják korlátozni az egyébként elég jó szolgáltatásokat nyújtó Facebookot, hanem valódi innovációval is fellépnek ellene. Megölni már biztosan nem fogják az amerikai közösségi portált, amit hanyatt dőlve hagytak ekkorára nőni, de azért odaszúrhatnak neki párat.

Ehhez viszont el kell érni, hogy a most bevezetésre kerülő kommunikációs rendszer olyan gyakran használt eszköz legyen, mint a belélegzett oxigén. Lehetővé kell tenni azt is, hogy ugyanúgy tudjanak a cégek modern digitális szolgáltatásokat építeni rá, ahogyan a Facebook Messengerre tudnak.

Ja igen, van itt még valami.

A mostani árakon ez csak egy új pénzszivattyú.

A Telenornak el kell felejtenie az sms-ek jelenlegi árazását, ami most is a rossz vicc kategóriájába tartozik (megjegyzem, nem csak náluk). A darabonként 20-40 forintos díjszabás több tízezer százalékos árrést jelent, annyira olcsó valójában a rövid üzenetek továbbítása. Ha tényleg elkezdünk multimédiásan és csoportosan kommunikálni, akkor ez a túlárazás különösen szembetűnő lesz, hiszen egyetlen rövid csevegés a mai árakon pár ezer forintba kerülne.

A Telenor most úgy tűnik, magasra dobja a labdát, úgyhogy kíváncsian várjuk, hova és miként fog becsapódni. Ők hivatalosan csak a Google-lel való együttműködést erősítették meg, a bevezetés dátumát és a hazai elérhetőséget még nem közölték.