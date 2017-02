Van esély rá, hogy a Nokia 3310 megint bombaüzlet legyen?

Nokia 3310, az SMS-mester

így írtunk a legendás mobilról 2000. november 6-án, amikor még flopilemezre mentő Sony digitális fényképezőgéppel készültek a képeink, VGA felbontásban, és ADSL is úri huncutság volt. Vagy legalábbis elég ritka.

Az akkor kiemelt előnyös tulajdonságokon ma már röhögnénk:

Volt benne sms chat, vagyis a korábban elküldött üzeneteinket egymás fölött láttuk. Az IRC-hez próbáltuk hasonlítani, ami a mai csetkliensek elődje.

Összefűzött három sms-t, hogy többet tudjunk írni. Ez amolyan ál-mms volt, mert három sms árát kellett kiköhögni.

Volt tízegynéhány szmájli. Tudják, az olyan mint az emodzsi, csak rondább ))):

Naptárról még nem is álmodhattunk, de tíz emlékeztetőt be tudtunk állítani, nehogy szenes bukta legyen a lekvárosból.

Óra! Stopper! Visszaszámláló!

Snake 2 játék. Sőt, Space Impact! Na jó, ennek még ma is van piaca.

Lecserélhető operátorlogó a monokróm pixelművészet rajongóinak

Hét saját dallam tárolása csengőhangnak!

És akkor most feltennénk a kérdést, a pletykából ismerve az 59 eurós, azaz 18 ezer forint (+áfás) árat:

Megvenné most az eredeti Nokia 3310-et? 707 Igen

687 Nem

Kicsit segítünk még a hardveres specifikáció bemutatásával:

A mérete 113 mm × 48 mm × 22 mm, a súlya 133 gramm, szóval keskenyebb a mai okostelefonoknál, de jóval vastagabb, és nagyjából ugyanolyan nehéz,

900 mAh-s az aksija,

84×48 pixeles a kijelzője.

Nekünk is van egy válaszunk arra, hogy meg fogja-e venni a 3310-est.

Nem veszi meg.

Minden évben körülbelül 1,5 milliárd okostelefont adnak el, de az egyszerűbb mobilok piaca 2015-re a Gartner adatai szerint 167 millióra zsugorodott. Az is kiderül, hogy a második telefonnak jó lesz egy gigantikus kamu, mítosz, elég kevés embert mozgat meg. Az eladott mennyiség 61 százaléka Indiában talált gazdára, mert ott elég nagy a szegénység, viszont a mobil létfontosságú.

A piackutatók India egyre növekvő súlyát jósolták a hagyományos mobilok piacán, és van még pár tucat szegény ország Ázsiában és Afrikában, ahol sokan nem is tudnak mást venni, csak hagyományos mobilra van pénz. Szóval hihetetlenül távol vagyunk attól, hogy a nyugati világban – és most kivételesen Magyarországot is ide sorolnánk – valódi kereslet alakuljon ki egy elavult Nokiára.

Indiában sem tizenöt éves technikára költik a pénzt, hanem újabb Nokiákra, Samsungokra és egyéb márkákra, hiszen még ma is sokan gyártanak nem okos telefonokat. Ezek is egész fejlettek a Nokia 3310-hez képest, a színes kijelző sem megfizethetetlen, lejátszanak mp3-at, van bennük FM rádió.

Az egyik legolcsóbb ilyen mobil, a Nokia 105 kemény hatezer forintba kerül, és ez nem egy relikvia a múltból, hanem egy egész használható telefon, tökéletesen megfelel a mai igényeknek is. A Nokia oldalán érdemes megnézni, hogy mit jelent ma egy hagyományos telefon, mert a Nokia 3310-nek ezekkel kell majd versenyeznie.