Kajafotómód és 360 fokos panoráma lesz az LG G6-ban

Ahogy a tavaly kiadott G5-ra, úgy az április környékén megjelenő G6-ra is két hátsó kamerát szerel az LG, derül ki egy dél-koreai blog értesüléseiből, de lesz bőven változás.

A legfontosabb, hogy a két kamera már nem 15 és 8 megapixeles lesz, mint az előző modellen, hanem két 13 megapixeles érzékelőt tesznek majd a lencsék mögé, de a felosztás továbbra is az lesz, hogy az egyik kamera hagyományos, a másik széles látószögű lesz. Bár önmagában a több megapixel még nem jelent sikert, az emelés várhatóan sokat javít majd a G5-nek azon a rossz tulajdonságán, hogy bár a látószög miatt tényleg érdekes képeket lehet készíteni a kisebb felbontású kamerával, már kis nagyításnál is pikkelyesnek, puhának, mosottnak látszanak a felvételek.

Az újítások nem érnek véget ott, hogy az LG végre egy csúcstelefonba illő érzékelőt tesz az alaplapra, a pletykák szerint alapból lesz 360 fokos panorámakamera-mód és kajafotózáshoz ajánlott, a színeket felturbózó mód is, illetve a szokatlan, 18:9-es arányú képernyőt meg is oszthatjuk majd, hogy az épp elkészült kép mellett mindig lássuk azt is, hogy a valóságban mi történik időközben.

A telefont február 26-án mutatják be hivatalosan a barcelonai Mobil Világkongresszuson, és jó pár kérdés feszíti a szakmát, mert a korábban sikeres sorozat (a jól sikerült G3 és a tulajdonképpen tökéletes G4 után) komolyat bukott a tavalyi G5-tel. Az LG nagyot kockáztatott, és a nagy gyártók közül elsőként lépett a piacra moduláris felépítésű telefonnal, azonban a koncepciót hamar magára hagyták, részben a vásárlói érdektelenség, részben pedig az egész ötlet életképtelensége miatt. Ha hinni lehet a szivárogtatásoknak, a G6 sokat köszörülhet a G5 csorbáin, hogy az LG ismét jó eséllyel induljon az androidos készülékek versenyében.