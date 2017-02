Ilyen árakat biztosan nem lát a mobilszolgáltatóknál

A mobilszolgáltatások nemzetközi árainak összehasonlítása mindig sántít egy kicsit, mert sokan vannak céges flottákban, és ezeknek a tagjai a nyilvános árnál sokkal olcsóbban tudnak telefonálni, sms-ezni és mobilnetezni.

Nemrég láttunk egy árlistát, amelyen a legdrágább nyilvános tarifáknál olcsóbban, havi 12 ezer forintért adtak volna korlátlan beszélgetést, korlátlan sms-t és korlátlan mobilnetet, 300 Mbps sebességen. Oké, nem mindenkinek van ennyi pénze a mobilozásra, úgyhogy nézzük az árlista másik végét is: a 3000 forintos csomag korlátlan flottán belüli beszélgetést, 200 perc belföldi hívást, 10 forint körüli percdíjat, korlátlan sms-t és 2 GB belföldi internetet ígért.

Ez nem vállalati, hanem egyesületi flotta, amelybe elvileg bárki beléphet.

Miként lehetséges ez? A három hazai szolgáltató közül csak a Telenor vállalta azt, hogy részletesebben belemegy a témába, és rámutat a flották közti különbségekre. Vannak ugyanis hivatalos flották, ilyenekben vannak a vállalati dolgozók is, és ezeket külön értékesítéssel, saját ügyfélszolgálattal működtetik. Emellett vannak az egyesületi flották, meghatározott tagsági feltételekkel, és ezek a méretük miatt kapnak bizonyos kedvezményeket, mivel

kötelezettséget vállalnak bizonyos számú előfizető gyűjtésére.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a nem vállalati flottás ajánlat mellett azzal érveltek, hogy már több mint tízezren benne vannak. Az ajánlat ráadásul hűségidő nélkül szólt, szóval egészen jól hangzik. (Úgy tudjuk, hogy ettől a vállalati flották árai sem különböznek nagyon. Pár száz fő is elég lehet ahhoz, hogy havi ötezer forint alatt kijöjjön 1000+ perc, nagyjából száz sms, és 4 GB internet.)

A nem vállalati, egyesületi flottáknál azonban néhány hátránnyal is számolni kell. A Telenor arra hívta fel a figyelmünket, hogy

ha a flotta tulajdonosa nem fizeti a számlákat, az egyéni előfizetőket is kikapcsolhatják.

Ez akkor is megtörténhet, ha az illető nem tartozik a flotta üzemeltetőjének, és más miatt csúszik a befizetés a szolgáltató felé. Növeli a bizonytalanságot, hogy a flottás előfizetés, beleértve a telefonszámot is, nem a felhasználó, hanem a flottatulajdonos nevén van. Egyesületi flottáknál kicsit körülményesebb az ügyfélszolgálati problémák elintézése, mint mondjuk a dedikált kapcsolattartóval rendelkező vállalati flottáknál, melyekben még extra szolgáltatásokat is kapnak a céges mobilozók.

Emellett a flottás csomagokban nem elérhető a készüléktámogatás és a részletfizetési lehetőség, valamint a multimédiás szolgáltatások sem, mint a MyMusic vagy a MyTV.

Mekkora vajon a flották hatása?

Hogy mennyien mobiloznak céges flottában, azt sajnos nem tudjuk, ezt az információt mindegyik mobilszolgáltató üzleti titokként kezeli.

Így csak találgatni tudunk, de kiindulópontnak talán megteszi, hogy éppen nemrég volt hír az állami mobiltenderről, amelyben a Vodafone szerint százezer, a Telekom szerint kétszázezer előfizetésről van szó. Ez önmagában a 11 millió körüli hazai mobilozó 1-2 százalékát teszi ki.

Ehhez további pár százezer flottás előfizetőt adhatnak hozzá a legnagyobb hazai foglalkoztatók, és a sok ezer kicsi kkv szintén pár százezer flottatagot hozzáadhat a kedvezménnyel mobilozók köréhez. Azt is tudjuk, hogy néhány cég elég rugalmasan kezeli a flottatagságot, és simán megengedik, hogy akár több családtag is belépjen. Ismerünk olyan céget, ahol egy alkalmazott akár 4-5 családtagot is bevihet a flottakedvezményezettek körébe.

Díjcsomagot kéne váltani?

Akinek nincs lehetősége flottába belépni, annak maradnak a nyilvános, valóban nem túl kedvező ajánlatok. Ezekkel is érdemes rendszeresen foglalkozni, mert lehet, hogy egy régi tarifa lecserélésével havi több ezer forintot megspórolhatunk.

Érdemes elmerülni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Tantusz nevű weboldalon, ahol egyszerű becslések (havi X perc, Y sms, és Z adatforgalom), vagy akár a lehető legrészletesebb fogyasztási szokásaink megadásával (hogy melyik órában hány percet mobilozunk) kereshetünk magunknak egy jó díjcsomagot, hogy a lehető legolcsóbban ússzuk meg a mobilozást.