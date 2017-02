Óriási kijelzőt és vízállóságot kínál az LG G6

Vasárnap délben megtette a tétjeit az LG, és nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal szakít kísérletezéssel, hogy a telefonjában inkább hasznos és praktikus funkciók legyenek. A korábbi években mindig próbált valami újat mutatni az LG: a hajlított kijelző nem igazán terjedt el, a moduláris felépítés kimondottan bukás lesz a G5-tel, az emberek nem igazán voltak vevők ezekre az szokatlan dolgokra. Vagy legalábbis nem annyira, hogy masszívan nyereségessé tegyék az LG-t.

Mi van a kívánságlistádon?

Ezzel a kérdéssel kezdődött az LG G6 sajtóbemutatója, ami nagyon jó start, mert más gyártók is azzal váltak népszerűvé, hogy meghallgatták a vevők óhajait. Az LG azt mondja, hogy „sokkal okosabbak lettünk az okostelefonokkal kapcsolatban”, mármint mi, a vevők, és egyre többen tudják, hogy mire van szükségük. A Samsung tavaly a felhasználói panaszok miatt hozta vissza az S7-be a vízállóságot, valamint az SD-kártyás bővítés lehetőségét, és nem volt gondja sem az eladásokkal, sem a profittal.

Az LG által kiderített felhasználói vágyak közt ezek szerepeltek:

legyen nagy kijelző,

mégis beférjen a zsebbe,

legyen egy kézzel használható

bírja a vizet,

megbízhatóan működjön.

Mindegyikkel egyetértünk, ezek nélkülözhetetlen dolgok egy 2017-es csúcsmobilban. Nyilván azért merték ezt elénk vetni, mert igyekeztek mindet megvalósítani.

Megtanultak csomagolni

Nagy vívmány, hogy az 5,7 colos és 2880×1440 pixeles kijelzőt akkora házban tudták elhelyezni, amekkorában korábban csak 5,2 colos kijelző fért el. Hogy egy kicsit fényezze magát az LG, a színpadra rángatta a háromszoros Oscar-díjas Vittorio Storaro operatőrt is, akinek most csak azt kellett elmondania, hogy mennyire jó a G6 kijelzőjének 2:1-es képaránya. Nem mintha nagyon észrevehető lenne a különbség a 18:9 és az elterjedtebb 16:9 között, de kik vagyunk mi Vittorióhoz képest, hogy ezt megkérdőjelezzük? Na ugye.

Szépen lekerekítették a G6 házát, nincs egy éles perem rajta, ezért nagyon kellemes kézben tartani. A mobil házában teljesen elfért a dupla hátlapi kamera, picit sem áll ki, és a jackdugó elhelyezése sem okozott problémát az LG-nek. Nagyon dögös a kijelzője, amely a készülék elejének nagy részét befedi. Az LG arra is odafigyelt, hogy odaszúrjon egyet a Samsungnak: külön kihangsúlyozta, hogy a 3300 mAh-s aksi gyártásakor és beszerelésekor extra biztonsági előírásokat kellett betartani. Hiszen senki sem szeretné, hogy a mobilja lángra kapjon.

Igaznak bizonyult az a pletyka is, hogy az LG-nek egyelőre nem jutott a Qualcomm legújabb processzorából, és emiatt a tavalyi top csip, a Snapdragon 821 került bele. A hozzá társított 4 GB RAM ma már szinte minimumnak mondható ebben a mezőnyben, ahogy a 32 GB-os tárhely is, ebben tutira nem a G6 lesz az idei rekorder. A mobil Android 7.0-t futtat, és a Google Asszisztens futtatására optimalizálták, hogy azt kikapcsolt kijelzőnél is elérjük az "Ok Google" paranccsal.

A kamerákat viszont feltuningolta az LG, a hátlapon lévő dupla szenzor közül a normál (71 fokos) és a széles látószögű (125 fokos) egyaránt 13 megapixeles, míg a szemközti 5 megapixeles.

A legtöbben persze annak fognak örülni, hogy

az LG G6 végre vízálló.

Az alaposan leszigetelt mobil az IP68 szabványnak felel meg, azaz nemcsak az esőt bírja, hanem kis időre vízbe is kerülhet, és a port is viszonylag jól bírja.

Az első benyomásunk az, hogy az LG G6 sikeres lehet, ám ez részben azon múlik, hogy a gyártó milyen megállapodásokat tud majd kötni a szolgáltatókkal a forgalmazásáról. Na és persze a konkurencián is, hiszen nem kell majd sokat várni a Samsung Galaxy S8 érkezésére, és a kínai riválisok, példájul a Huawei is nagyon hasonló irányban fejleszti tovább a P10-et.