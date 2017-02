Idén a Samsung utánozza a Huaweit

Mi mást mutatna be egy élvonalbeli mobilgyártó a Mobil Világkongresszuson, ha nem egy számítógépet? Na jó, a Samsungnak most az a legfontosabb, hogy bizalmat építsen a vevőkben, miután az Egyesült Államokban a Harris Poll márkamegítélési ranglistáján a harmadikról a 49-dik helyre esett vissza a Note 7 visszahívása után, és

azt azért mindenki elhiszi, hogy egy 10 colos tabletbe gond nélkül be tudnak építeni egy aksit, anélkül, hogy az felgyulladna.

Az a baj ezzel az egésszel, hogy a tabletes dolgot a Huawei már tavaly elsütött a Mate Bookkal, és azóta sem látunk tömegeket ilyen géppel rohangálni az utcán. Erre jön a Samsung, és 2017-ben bemutat két Galaxy Bookot, és az androidos Tab S sorozat harmadik tagját. Lehet, hogy mi vagyunk a bénák, de még mindig nem értjük a poént.

Persze ezekbe a tabletekbe (is) került néhány egészen kivételes megoldás. A Tab S3 és a 12 colos Galaxy Book például támogatja a nagy dinamikatartományú (10 bites színmélységű, HDR) videók lejátszását, így már nemcsak a vadiúj tévéken, hanem út közben is lehet majd ilyen filmeket nézni. Majd akkor, ha a filmes kínálat is felzárkózik, és ilyen minőségű mozifilmekkel lesznek tele az online online videóstreamek.

Ennél valamivel előnyösebb lesz újratervezett S Pen támogatása, ez a toll mindhárom tableten használható. Ennek a technológiáját is Wacom adja, mint más hasonló eszközökön, 4096 szinten nyomásérzékeny, és a toll hegye 0,7 milliméter átmérőjű, azaz nagyon pontosan tudunk vele rajzolni a kijelzőre.

Részben az is kiderült, hogy a Samsung mire használja a tavaly felvásárolt Harman tudását. A Tab S3-ba négy AKG hangszórót építettek be (ez a is Harman márkája). Megkérdeztük a Samsungot, hogy ezt milyen hangcsippel támogatják, de egyelőre nam kaptunk választ, így nehéz megítélni, hogy milyen minőséget produkál a négy hangszóró.

Mivel a Tab S3 alapvetően a felhasználó szórakoztatásra van felkészítve, ebbe is bekerült a Galaxy S7 mobilon elérhető játékmódot. Ebben a módban le tudjuk tiltani az érintésérzékeny gombokat és a beérkező üzeneteket, így semmi sem szakítja meg a játékot, nem tudunk véletlenül kilépni egy óvatlan mozdulattal. Ha lehetne egy kívánságunk, ezt az összes létező mobilon és tableten szeretnénk viszontlátni, mert igazán hasznos dolog.

Hello Windows

Nem tudjuk, hogy a Microsoft milyen lobbitevékenyéget fejt ki a gyártóknál, vagy a Samsung önként tett Windows 10-et a Book tabletekre, de az ötlet izgalmas, hiszen a Surface ezzel kap néhány egészen jó riválist. A Galaxy Book 10,6 colos verziójában Intel Core m3 processzor lesz, míg a 12 colosban Intel Core i5 7200U, és ehhez akár 8 GB RAM-ot is lehet rendelni.

Nagyon jól időzített a Samsung, hiszen a Microsoft hamarosan kiadja a Windows 10 kreatív eszközökkel telepakolt frissítőcsomagját, és azt pont a tollal való használatra, grafikai munkákra és 3D tervezére készítették fel. A két Book természetesen hagyományos számítógépként is helytáll, mindkettőre fel lehet pattintani egy billentyűzetet, megvilágított gombokkal. Ez ráadásul nem opció, hanem a csomag része, benne van a dobozban, akárcsak az S Pen toll.

A Windows is kapott egy kis upgrade-et, a Samsung Flow nevű megoldásával elérhető, hogy a mobilunkra érkező üzenetek és a dokumentumaink szinkronizálva legyenek a tabletekre, és onnan tudjunk választ küldeni.

Bónusz virtuális tartalom

Csak a Samsung sajtóbemutatójának legvégén került elő néhány mobilos hír, például az, hogy eddig ötmillió vevő próbáta ki a virtuális valóságot a Samsung segítségével, ami egészen nagy szám ahhoz képest, hogy eddig mennyi dedikált vr-sisakot (PS VR, HTC Vive, Oculus Rift) adhattak el világszerte. A Gear VR-hoz most egy kontrollert adtak ki, hogy egyszerűbb legyen mozogni a virtuális valóságban.

A másik mobilos hír az, hogy hivatalosan is megerősítették, a Galaxy S8 bemutatója március 29-én lesz.