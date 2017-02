5G-re viszi a magyarokat a Telekom

Teljes erőbedobással az 5G felé tart a Deutsche Telekom, hogy ki tudja szolgálni az ipar igényeit. Ehhez nagyon gyors válaszidőt garantáló hálózatokra van szükség, hogy a szenzorok mindig időben tudják elküldeni az információkat, és a hálózatra kötött gépek pontosan, megbízhatóan működjenek. Tim Höttges vezérigazgató azt is elmondta, hogy

az 5G bevezetése Európában összesen 300-500 milliárd eurós befektetést igényelhet.

Ez valószínűleg elkerülhetetlen lesz, mert 5G kell az önjáró közlekedési hálózat kialakításához, és hogy a gyárak hatékonyabban működjenek, és az utóbbin múlik a kontinens versenyképessége, GDP-je. Amiatt sem kell nagyon aggódni, hogy a robotok sok ember munkáját elveszik a termelőszektorban, mert ahogy Höttges elmondta, eközben rengeteg munkahely jön létre a távközlési és szolgáltatási iparágban.

Hogy előkészítse az 5G bevezetését, a Telekom nyolc európai országban – köztük hazánkban is – szolgáltatást indít a rendelkezésére álló hálózati spektrum egy keskenyebb szeletén. Ezt a kis sávszélességű hálózatot szenzorok kommunikációjára tartja fenn – innen jön a megoldás szakmai elnevezése, a Narrowband-IoT.

Az új hálózati megoldás a modern emberi civilizáció hatékony működtetésében kaphat szerepet:

szenzorokat építhetünk a kukákba, hogy a központban lássák, melyik mennyire telt meg, így nem a helyszínen derül ki, hogy tök üres egy kuka, és fölösleges volt odamenni,

láthatóvá válhatnak az utcai szabad parkolóhelyek,

veszélyes helyen dolgozó robotokat felszerelhetnek kamerákkal, hogy a kezelő – vr-sisakba és kézmozdulatokat érzékelő ruhába bújva – biztonságos környezetben úgy tudja irányítani az eszköz mozgását, mintha ott lenne a helyszínen.

Láttunk is egy ilyen robotot a DT standján, amely 5G hálózaton kommunikált, HTC Vive segítségével irányították, és úgy állították be a kommunikációját, hogy mindig pontosan 8 ezredmásodperc legyen a késleltetési idő. Ilyen jellegű garantált hálózati tulajdonságokra van szükség, hogy az ipar a 5G-re tudja építeni a működését.

A szenzoradatok megjelenítéséhez egy kiterjesztett valóságot (AR) megjelenítő szemüveget is bemutatott a Deutsche Telekom, ezt a Zeiss optikai mérnökeivel közösen fejlesztették ki. A cél az, hogy a számításokat elvégző infrastruktúra, a processzorok és memóriák a hálózat peremén legyenek - mondta Tim Höttges.

Így jelentős súlytöbblettől lehet megszabadulni, és annyi elektronikát sem kell majd a fejünkön hordani, amennyi a viszonylag könnyű Hololensben van benne. Az egyébként elég divatos szemüvegnek sajnos még csak prototípusa van, dolgoznak azon, hogy piacra bevezethető eszköz legyen belőle.

Höttges arra is kitért, hogy némi politikai szándék is kell az 5G bevezetéséhez, mert ahhoz, hogy sokféle szolgáltatás kaphasson egy-egy szeletet a frekvenciaspektrumból, ahhoz először is komolyabb frekvenciakészlettel kell rendelkezniük a szolgáltatóknak. Hogy sok jusson a garantált minőségű, dedikált sávot igénylő üzleti szolgáltatásoknak, amilyenekből példákat is mutattak, és közben az általános szolgáltatás minősége is javuljon (azaz tudjunk Netflixezni, Spotifyozni és Indexet olvasni), ahhoz majd újabb frekvenciákat kell áruba bocsátani.