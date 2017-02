Kissé iPhone-szerű lett a Huawei P10

Kizárólag azért hoztam magammal Barcelonába a Mobile World Congressre egy iPhone 6-ot, hogy legyen nálam egy referencia, hátha esetleg valamelyik gyártó nagyon hasonló mobilt mutat be a mobilexpón. A tervem bejött, a Huawei pont úgy kerekítette le a P10 sarkait, hogy megszólalásig hasonlítson az Apple mobiljára.

Ugyanakkor erős túlzás lenne másolással vádolni a kínai céget, mert az ezüstös hátlap a tavalyelőtti Huawei P8-tól idéz, és a mérnökök néhány egyedi variánssal is előrukkoltak. A gyémántcsiszolt kék és zöld mobilok színeit a Pantone intézet közreműködésével választották ki, és ennek a két mobilnak nagyon izgalmas textúrájú a hátlapja, jó érzés végighúzni az ujjunkat a recés felületen.

A Huawei által használt EMUI 5.1-es kezelőfelület témái illeszkednek a készülék színéhez. Ez egy eléggé letisztult, könnyen kezelhető interfész, és nagy mértékben személyre szabható. Van olyan megjelenítési módja, amikor minden programindító ikon a főmenübe kerül, de úgy is dönthetünk, hogy csak az általunk kiválasztott ikonok legyenek a főmenüben, és az összes többi app ikonja egy gombnyomással megnyitható másik menübe kerüljön. Az EMUI ikeralkalmazásokat is támogat, azaz két Facebook-appot futtathatunk egymás mellett, két különböző profillal.

Duplán lát

A Huawei P9 is minta volt a P10 megalkotásakor, hiszen ebben is megtalálható a dupla Leica kamera továbbfejlesztett változata. Most már 20 megapixeles a fekete-fehér képeket készítő szenzor, míg a színes képek továbbra is 12 megapixelesek. Sajnos csak a nagyobb méretű P10 Plus kapta meg a Leica modernebb lencséit, amelynek f/1.8-as a rekesze, szemben a sima P10 f/2.2-jével.

Mindkét P10-es kamera ismeri az iPhone 7 Plusban népszerűvé tett mélységélesség-hatást, azaz portréfotózás módban lehetőségünk van szoftveresen elhomályosítani a hátteret, így az némiképp hasonlít a tükörreflexes fényképezők működéséhez. A P10 elég jól eltalálja az arc határait, hogy hol kell homályosítani, de azért a szoftver nem tudja tökéletesen reprodukálni a profi kamerák működését.

A monokróm és a színes szenzor képét a P10 szoftverekkel kombinálja, hogy kontrasztosabb fotóink legyenek. Ezzel eddig is jó tapasztalataink voltak, sőt, fényképész kollégák is elismerően áradoztak még a P9-ről is, azóta pedig csak javult a hardver. A fókuszálást is segíti a dupla kamera, ebben a feladatban még egy lézeres távolságmérő is részt vesz. Az biztos, hogy a P10 elég pontosan és gyorsan fókuszál.

Átszabott arculat

A normál P10 kijelzője 5,1 colos, míg a P10 Plus 5,5 colos. Minket levett a lábunkról a Huawei azzal az aprócska módosítással, hogy a korábbi modellekkel ellentétben az ujjlenyomat-olvasó előre került, a kijelző alá, így ugyanis bármikor egy érintéssel fel lehet oldani az asztalon heverő telefont, hogy megnézzük, jött-e üzenet vagy bármi más. Az ujjlenyomat felismerése veszettül gyorsan megtörténik, látszik, hogy a Huawei sokat áldoz a rendszer optimalizálására.

A Huawei saját fejlesztésű Kirin 960 processzora is sokat tesz azért, hogy pörgős legyen a rendszer, ám ennél sokkal izgalmasabb a tavalyi Mate 9-ben debütált gépi tanuló rendszer, amely a használati szokásaink alapján végez karbantartási munkákat a szoftveren. A P10 automatikusan összetömöríti a ritkán használt appokat, és gyakrabban kiüríti a telefon memóriáját.

Az alapfelszerelés is elég erős lett, de sajnos a méretben komoly különbségek vannak, a P10 kisebb változata ugyanis csak 64 gigabájt tárhelyet és 4 gigabájt RAM-ot kapott, míg a nagyobb verzióba 128 gigabájtos tároló és 6 gigabájt RAM került. Mindkét mobil microSD-kártyával bővíthető. Attól sem kell tartani, hogy hamar lemerülnek, a P10 ugyanis 3200 mAh-es, a P10 Plus 3750 mAh-es akkumulátort kapott. A Huawei eddigi készülékeihez hasonlóan ezeken is Android fut, már a 7.0-ás verzió. A gyártó azt ígéri, hogy a sok egyedi módosítása ellenére is hamar ki fogja adni a rendszerfrissítéseket.

Prémiumkategóriás mobilokhoz képest viszonylag nagy a színválaszték, a már említett speciális kék és zöld mellett, arany, rózsaszín modelleket is választhatunk a hétköznapibb szürke, fehér és fekete mellett. Tulajdonságai alapján a P10 is felkeltette az érdeklődésünket, de a fogadtatását nagyban meghatározza majd az ára, és amiatt vannak kétségeink: a 650 euró igen húzós a P10-ért, a P10 Plusért pedig már 700 eurót kérnek.