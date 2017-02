Óriáskijelzővé alakítja a falat vagy az asztalt az interaktív projektor

Hétfőn a barcelonai Mobile World Congressen a Sony három új telefont és egy interaktív projektort mutatott be. A telefonok közül egyik prémium kategóriás, kettő pedig középkategóriás; a csúcskészüléket Xperia XZ Premiumnak nevezték, a másik kettő az XA1 és XA1 Ultra.

Úgy tűnik, a telefonok mára elértek egy olyan szintet, amikor processzorokkal, kijelzőminőséggel nem lehet villantani, így mindenki azt igyekszik hangsúlyozni, milyen jó kamrát tettek bele. Így tett a Huawei is a P10-zel és így tett a Sony is az Xperia XZ Prémiummal.

A Sony Motion Eye-nak nevezi kamerarendszerét, ami 960p-s szuperlassított videókat is fel tud venni, ez állítólag négyszer lassabb, mint bármelyik más okostelefon. Nem ellenőriztük, de most elhisszük nekik. Az Xperia XZ Premium egy másik területen is első lett, övé a világ első 4k felbontású HDR kijelzője, kérdés, mire jó ez egy 5,5 hüvelykes mobilon.

A Premiumban Qualcomm Snapdragon 835 processzort és USB Type-C csatlakozót tesznek, Corning Gorilla Glass 5 üveggel erősítik elejét és hátulját, gyorstöltőt adnak hozzá és egy SBH56 Bluetooth headsetet.

A középkategóriás XA1 és XA1 Ultra a tavaly szeptemberi A1 utódai. Ezeknél is a kamerát emelték ki, mint a legizgalmasabb jellemzőt, a 23 (az Ultránál 16) megapixeles szenzor még gyenge fényviszonyok között is képes lehet jó képek készítésére.

Mindhárom modellen a legújabb Androidot fut, az XZ késő tavasszal, a másik kettő tavasszal érhető el. Az XZ Premiumot április elején kezdik el árulni 700 dollárért. az XA1-et néhány héttel később 300 dollárért.

A cég egyéb termékei közül az Xperia Touch nevű projektor tűnik izgalmasabbnak. Az androidos kütyü bármilyen lapos felületet egy 23 hüvelykes érintőkijelzővé tud alakítani. Fizikai érintésre és kézmozdulatokra is reagál, nagyjából úgy képzeljük el, mintha óriásmobillá varázsolnánk a nappali falát.

Az érintést az infravörös fényérzékelő és a valós idejű detektor egyidejű működése képes észlelni. Számtalan dologra lehet használni: közös játékokra, prezentációkra, kommunikációra. Az Xperia Touch kompatibilis természetesen a PlayStation 4 Remote play rendszerrel és a Google alkalmazásboltjából letöltött alkalmazásokkal is. Nem minden piacra vezetik be, de ahol kapható lesz, ott 1500 dollárt kell fizetni érte.