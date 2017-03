Váratlan újítást hozhat az iPhone 8

Az éppen várt új iPhone-ról mindig olyan érzés kiszivárgott információt olvasni, mint Donald Trumpot hallgatni: ma állít valamit, holnap talán az ellenkezőjét, de úgyse lehet tudni, melyik az igazság, ha nem valami harmadik, egészen addig, amíg meg nem valósul. Ettől függetlenül követjük a pletykákat, hiszen betekintést adnak abba, milyen irányok merülnek fel az ötletelésben. Na meg azért, mert hátha tényleg igazuk lesz.

Most például a Forbes azt írja a Wall Street Journal iparági információi alapján, hogy az iPhone 8-cal az Apple dobja a saját fejlesztésű Lightning-csatlakozóját, és beáll a többi gyártó közé az USB-C csatlakozós sorba. Ez egyrészről óriási meglepetés lenne, hiszen az Apple hagyományosan nagyon szereti azokat a megoldásokat, amelyeket (eleinte) csak ők használnak, és a jackdugó tavalyi, sokat vitatott elhagyása azt mutatja, hogy inkább ezek felé terelné a felhasználókat. Másrészről viszont a szintén tavalyi MacBook modellek is csak USB-C-t kaptak, és sok kritika is érte a céget azért, mert külön átalakító kell ahhoz, hogy a legújabb laptopjaikat össze lehessen kötni a legújabb mobiljaikkal.

A Verge szerint egyébként nem is egyértelmű a Wall Street Journal megfogalmazásából, hogy a forrásai pontosan mire is gondoltak, így ahelyett, hogy magán a mobilon cserélné le a csatlakozót a cég, az is elképzelhető, hogy a töltőkábel másik végén cserélnék a hagyományos USB-A-t az újabb USB-C-re, pont azért, hogy adapter nélkül is össze lehessen kötni az új MacBookokkal és más újabb eszközökkel.

Amit még tudunk, vagy nem

Ami már egész valószínűnek tűnik, hogy az Apple háromféle modellt fog bemutatni, ebből kettő a menetrend szerint érkező, felturbózott 7-es modellek S-es változata lesz, a harmadik viszont maga az iPhone 8, a tízéves szülinapját ünneplő cég ünnepi prémium modellje. Ez utóbbi a nagy rivális Samsung által gyártott OLED-kijelzővel fog érkezni, könnyen lehet, hogy a dél-koreaiak Edge-modelljeihez hasonlóan oldalt lefolyó hajlított üveggel, bár erről már megoszlanak a vélemények. Jöhet a vezeték nélküli töltés is, illetve valamiféle új biometrikus azonosító szenzor, leginkább íriszszkenner, és a mobil nagy valószínűséggel víz- és porálló lesz.

A Wall Street Journal forrásai azt a korábbi pletykát is megerősítették, hogy az iPhone 8-ról eltűnik a fizikai gomb, helyette egy "funkcióterület" kap helyet a kijelző alatt, és amellett, hogy a hagyományos Home gomb funkcióját ez látja majd el, várhatóan ugyanúgy a kontextus függvényében változik a funkciója, mint az új MacBookon az ellentmondásos fogadtatású Touch Bar érintőkijelzős csík.

Szeptemberben fog kiderülni, hogy mindebből mennyi valósul meg, a szokás szerint ekkor várható az új mobilok bemutatása. Mivel a 8-as modell ünnepi kiadás lesz, az ára is szépen meg fog szaladni, a hírek szerint 1000 dollár alatt meg se áll.