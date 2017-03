Szeletelik a hálózatot, mint a parizert

Gaudí, érlelt sonka, minőségi foci, tengerpart, éjszakai klubok és nagyszerű borok - jó lenne ezekre gondolni, amikor Barcelonát emlegetik, és nem a százezer öltönyösből álló embertengerre, amin évről évre át kell úszni, hogy megismerjük a mobilipar újdonságait.

A mobilkongresszus 3-as pavilonján rohantunk végig nagyjából húsz perc alatt, épp csak egy-egy pillanatra megállva a fontosabb standoknál, hogy létrehozzuk ezt a timelapse videót. Ezen kívül van még hét másik pavilon, plusz egy startup kiállítás a régi expó területén, összesen több ezer standdal. Képtelenség átlátni az egészet.

Annyit azért látni lehetett az elmúlt tizenegy évben, amióta részt veszünk ebben az őrületben, hogy időnként toporog a mobilipar. Ez a generációváltás környékén jellemző, mint most, amikor a 4G már tök unalmas, lerágott csont, viszont az 5G még csak tervezőasztalon létezik. A világ mobilcégei ilyenkor elkezdenek esettanulmányokat gyártani, hogy valami magyarázatot adjanak arra, miért is lesz jobb az X+1-dik generáció, mint a tavalyi X-edik generáció.

Az egyik elfogadható magyarázat az, hogy az okostelefonok fejlődése és terjedése tetőzni látszik. Bárki vehet magának olyan mobilt, ami mindenre alkalmas. Persze még fejlődnek a beépített alkatrészek, jobb és több kamera van a mobilokban, mindig nő a tárhely és a memória, de igazán nagy áttörést régóta nem látunk. Hacsak ezt a villogó hátlapot nem tekintjük az innováció csúcsának:

A hálózatok felzárkóztak a mobilokhoz

– mondták a Magyar Telekom szakértői a barcelonai sajtórendezvényükön, összegezve az általuk látottakat. Ők is készülnek az 5G bevezetésére, gőzerővel gyártják az esettanulmányokat, például lesz szenzorokra épülő parkolóhely-keresés, és valami agráripari okosságot is kitaláltak, de ezt egyelőre nem részletezték.

Ezzel rá is mutattak arra, hogy miért ásítozik mindenki az 5G hallatán: az újgenerációs hálózat elsősorban az iparnak érdekes, és csak utánuk – illetve rajtuk keresztül – jutnak el az újítások hozzánk, egyszerű júzerekhez. Az agráriparban például nem is a gazdák, hanem a biztosítók fogják kikényszeríteni a szenzorok használatát, mert pontosan tudni akarják, hol volt jégeső. Nem szeretnek bemondásra kártérítést fizetni.

Várhatóan nem is lesz olyan éles váltás az 5G bevezetése, mint amikor elkezdték lefedni az országot 4G-vel.

Fokozatosan fogunk belenőni az 5G-be

– mondta Tremmel János, a Telekom mobilhálózatokért felelős igazgatója. A következő generáció ugyanis nagyban épít a meglévő 4G hálózat bizonyos elemeire, ezeket kell kicsit módosítani, kiegészíteni ahhoz, hogy majd megfeleljenek a jövőben véglegesedő 5G-szabványnak. A következő egy-két évben várható, hogy lesz jó néhány „világelsőként elinduló 5G szolgáltatás”, azaz többen is elsőnek fogják kikiáltani magukat. Megtehetik, mert a fokozatos átállás miatt viszonylag önkényesen lehet dönteni arról, hogy honnantól 5G-s egy hálózat.

13 Sokan bevetették a Hololens sisakot, hogy felkeltsék a nézelődők érdeklődését Galéria: Mobil Világkongresszus 2017

Annyiban lehetünk biztosak, hogy az első elő-5G hálózatok már 2018-ben elindulnak, hiszen akkor lesz Dél-Koreában a téli olimpia, és a Samsung már évek óta arra gyúr, hogy ott villantsa fel a tudását a világ előtt. Más kérdés, hogy addigra nem lesz véglegesítve az 5G szabványa. Ezután egyre több szolgáltató bejelenti majd, hogy milyen 5G-hez kötődő megoldásokat tud felmutatni. Hazánkban 2020 környékén lesz reális, hogy 5G-ről beszéljünk, mondták a Telekom munkatársai.

Igény szerint vágnak belőle

Most ott tart a Magyar Telekom az 5G-re való készülődésben, hogy elkezdett spektrumot szeletelni. Ez azt jelenti, hogy a megrendelő ügyfélnek, aki mondjuk egy nagy rakás szenzorból akar adatokat gyűjteni a szerverére, nem valami általános üzleti tarifát ajánlanak, hanem olyan szolgáltatást, ami végponttól végpontig az ő alkalmazására van rászabva. Úgy is el lehet képzelni, mint egy VPN szolgáltatást. Az ügyfél adatforgalma elkülönített csatornán áramlik a mobilhálózaton, és úgy van paraméterezve a csatorna, hogy a késleltetése és az átviteli sebessége megfeleljen az adott alkalmazás követelményeinek.

Hogy minél több ilyen szeletet tudjanak majd eladni, ahhoz a szolgáltatóknak rengeteg frekvenciára lesz szükségük. Tremmel János szerint nincs miért aggódni, a magyar állam jó ütemben próbálja értékesíteni a szabad spektrumot. Persze emellé rengeteg pénz, és befektetési hajlandóság is kell, hogy szolgáltatók növelni tudják a készleteiket. Különösen fontosak lesznek a magasabb tartományok, a 28 GHz és fölötte, ott ugyanis sokkal szélesebb sávból lehet lekanyarítani egy-egy szeletet.

Vissza a jelenbe

Persze arra is rákérdeztünk, ha már így összegyűlt a Telekom szakértői gárdája Barcelonában, hogy

láttak-e a kiállításon olyan újítást, amivel a mostani gyatra 4G lefedettséget lehetne olcsón és gyorsan növelni.

A válasz bizonyos értelemben kiábrándító volt. Még mindig nem a technológián múlik, hogy több bázisállomást és/vagy antennát tudjanak letenni, hanem inkább az önkormányzatokon, a lakosságon.

Van egy félelem a mobilantennák sugárzásának egészségügyi hatásaival kapcsolatban. Azt nem értik meg az emberek, hogy minél több rádiós hálózati eszközt tud elhelyezni a szolgáltató, annál kisebb energiával kell sugározni.

A szükséges technológia rendelkezésre állna, vannak egészen kis méretű eszközök is, mint például a Huawei Lampsite 3.0, ami nagyjából akkora, mint egy átlagos adsl router. Emellett vannak köztéri lámpatartóba, táblába beépített rádiós eszközök is, és sok-sok ilyen kisebb eszköz telepítésével minden kis szegletbe eljuttatható a mobilnet. Ha engedik.

Forrás: Huawei

Utánunk az adatözön

Van még egy ok, ami miatt fontos lenne minél több helyre hálózati eszközöket elhelyezni. Az Ericsson szakértői elmagyarázták, hogy a modern hálózaton úgy követnek minket a felhőben tárolt digitális tartalmak, mintha egy esőfelhő lebegne folyamatosan a fejünk fölött. Ez kell ahhoz, hogy pillanatok alatt hozzáférjünk minden fontos információhoz.

Mi történik akkor, ha nincsenek gyorsítótárazva az adatok? A Telekom szakértői mondtak erre is egy jó példát. Három hónapja észrevettek egy érdekes jelenséget a Magyar Telekom hálózatán, és az ügyfelek által leadott hibajegyben ez állt:

Nem megy a Facebook!!!

A szolgáltató műszaki szakértői kiderítették, hogy valójában nem a közösségi portál elérésével volt baj, hanem a külföldi adathozzáféréssel. Másfajta tartalmak esetében azért nem észleltek hibát az ügyfelek, mert a hálózat úgy van felépítve, hogy a legtöbb adatról másolat legyen a gyorstárolókban. Ezt viszont az egyéni, felhasználói tartalmakkal, mint amilyenek a Facebookra feltöltött macskás képek, hozzászólások és csevegések, elég nehéz lenne megtenni, ha nem lehetetlen.

13 Ez is a mobilipar része Galéria: Mobil Világkongresszus 2017 (Fotó: Tóth Balázs)

Információs túlterhelés

Hogy ne kattanjanak be a látogatók a sok mobilipari témától, a szervezők játékos programokkal készülnek. A kiállítás területén is lehet Pokémon Go appban fantázialényeket hajkurászni, és akit ez kevés vonz, gyűjthet androidos kitűzőket is. Az utóbbi a Google szakmai útmutatójaként is felfogható, hiszen a keresőcég partnereit kell végiglátogatni a zsákmány beszerzéséhez. Mi inkább megmaradtunk a hírek és érdekességek felhajtásánál, mert így is csak kapkodtuk a levegőt az öltönyösök embertengerében.