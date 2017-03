Mégse áll be a többi gyártó közé az Apple?

Néhány napja írtuk meg, hogy a Wall Street Journal beszállítói forrásokra hivatkozva azt állította, az iPhone 8 meglepő módon megválik az Apple saját Lightning csatlakozójától, és ehelyett az új iparági sztenderdnek számító USB-C kerül az új csúcsmobilba. Most úgy tűnik, mégse erről van szó, az Apple csak finomabb engedményt tesz – írja a MacRumors.

Ahogy már akkor is írtuk, a megfogalmazás nyitva hagyta az utat egy másik értelmezés felé is: ahelyett, hogy magán a mobilon cserélné le a csatlakozót a cég, az is elképzelhető, hogy a töltőkábel másik végén cserélnék a hagyományos USB-A-t az újabb USB-C-re, hogy adapter nélkül is össze lehessen kötni a mobilt az új MacBookokkal és más USB-C-s eszközökkel. Az újabb információk alapján már ez tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek.

Erről Ming-cse Kuo, a KGI Securities elemzője írt, márpedig hagyományosan ő számít az Apple-trendek egyik legmegbízhatóbb előrejelzőjének. Kuo szerint mindhárom ősszel érkező modell támogatni fogja a gyorstöltést a Type-C Power Delivery nevű technológia átvételével, de a Lightning csatlakozó marad. Az iPhone 8 a másik két modellnél még gyorsabb töltésre lehet majd képes Kuo szerint, köszönhetően a kétcellás, L-alakú akkufelépítésének.