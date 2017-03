Újabb nap, újabb S8 szivárogtatás

Nem telhet el nap valamilyen Samsung Galaxy S8 szivárogtatás nélkül – érthető, végül is alig egy hét múlva mutatják be a dél-koreai cég csúcsmobilját. Eddig főleg hardveres- és dizájn pletykákat olvashattunk, most azt is megtudhatjuk, milyen színűek lesznek a telefonok.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

A Samsung március 29-én mutatja be a Galaxy S8-at két párhuzamosan zajló eseményen, az egyik New Yorkban lesz, a másik Londonban. De ez nem zavarja a szivárogtatókat, hogy csepegtessék az információt.

Az S8 tehát a mai hírek szerint fekete, szürke (ez még kérdéses) és ezüst színekben kapható majd, vagy ahogy a dizájnerek fogalmaznak: black sky, orchid grey és arctic silver, vagyis fekete ég, orchideaszürke és sarkvidéki ezüst.