Vörösre vált az iPhone

Új termékeket jelentett be kedden az Apple, köztük egy új 9,7 hüvelykes iPadet, az iPhone 7 RED modelljét, ráadásul megduplázta az SE belső tárhelyét is. A cég a szokásos módon járt el, néhány órával a bejelentések előtt megjelent a jól ismert felirat a honlapon, hogy hamarosan új termékeket mutatnak be, addig a leendő vásárlók türelmét kérik.

Ez a trükk régebben működött, mert ilyenkor az összes szaklap megírta, hogy valamire készül az Apple, a rajongók pedig emiatt tűkön ülve, folyamatosan frissítve várták a fejleményeket. Most már nem akkora az izgalom, mint egykor.

Azért voltak, akik találgatni kezdtek, és a The Next Web például el is találta, hogy új iPadet mutat be az Apple. Nem sokkal később meg is jelent a hivatalos közlemény, hogy a 9,7 hüvelykes tabletnek retina kijelzője lesz 2048×1536 pixeles felbontással, természetesen gyorsabb lesz, mint elődje és valamivel olcsóbban adják az eddigi modelleknél.

Az Apple saját bevallása szerint ez a legnépszerűbb iPad-méret, több mint 1,3 millió alkalmazást fejlesztettek kifejezetten iPadre, a felhasználók pedig könnyen tudnak tanulni, szórakozni, filmet nézni, játszani vele. Az iPadbe 64 bites A9-es chipet tettek, vékony alumínium váza miatt ultrakönnyű, alig fél kilogramm, akkumulátora pedig állítólag egy egész munkanapig bírja a terhelést. Az alapmodell ára 329 dollár lesz, de itthon 139 990 ezer forinttól rendelhető majd meg.

Az Apple bemutatta az iPhone 7 RED modellt is. A Product Red egy olyan márka, amivel az HIV és AIDS elleni küzdelemre szeretnék felhívni a figyelmet a cégek. Számtalan gyártó állt már a mozgalom mellé, például a Nike, a Coca-Cola, a Starbucks, a Converse, a Gap, az Armani, a SAP, a Beats és ugye az Apple. Az Apple-nek nem ez az első Red-terméke, például az ötödik generációs iPod Touch zenelejátszónak és az iPod Nanónak is volt ilyen modellje. Az iPhone 7 Red mindenben megegyezik a többi iPhone 7 modellel, csak piros színű lesz.

Még egy bejelentése volt ma a cégnek és ez az egy évvel ezelőtt kiadott iPhone SE-hez kapcsolódik. Eddig ez a telefon 16 és 64 gigabájtos belső tárhellyel volt kapható, mostantól (illetve március 24-től) ez megduplázódik, a mobilokat tehát 32, illetve 128 gigabájtos memóriával lehet majd megvenni. A többi tulajdonsága megmarad.