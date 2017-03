Átlátható díjcsomagokkal jön a Telekom

Megújította a tarifacsomagjait a Telekom, pontosabban szólva a távközlési cég lehetővé tette az ügyfeleinek, hogy maguk állítsák össze az igényeiknek megfelelő csomagot.

Először kiválasztjuk magunknak a megfelelő telefontarifát, hogy mennyi sms-t és telefonhívást bonyolítunk le. A rugalmasabb összeállítás miatt így arra is van lehetőség, hogy aki keveset telefonál, viszont sokat netezik, annak se szaladjanak nagyon el a költségei, hiszen nem kell fölösleges beszédpercekért fizetni. Ugyanez persze fordítva is igaz, a korlátlan telefonáláshoz is választhatunk minimális mobilnetet.

Az adatforgalom az EU-ban is felhasználható.

A Telekom úgy alakította ki az ajánlatokat, hogy csak a telefonhívásnál kell kimondottan uniós csomagot választani, az adatforgalom belföldön és az EU-ben felhasználható. A legolcsóbb ajánlat most 2700 forintos. Ez a 80 percet vagy sms-t kínáló Mobil S csomaggal és a minimális 400 MB adatkerettel jön össze. Ez alapból 3000 forint lenne, de ha nem akarunk olcsóbban mobilt venni, akkor ebből még lejön 300 forint kedvezmény.

Aki csak mobilnetet akar, annak legalább 4000 forintot kell fizetnie, mert a 0 perchez ez a legkisebb választható adatcsomag. Ugyanennyiből kihozhatunk egy 80 perces és 1 GB-os összeállítást is.

Trükkös előnyök

Az átláthatóságot picit rontja, hogy apró trükkök sokaságával lehet módosítani az árakat.

nagyobb adatcsomaggal kedvezőbb áron vehetünk mobilt

családi partnerkártyával 20 százalékkal olcsóbb a második mobil előfizetés

három otthoni szolgáltatással 25 százalékos kedvezmény jár a mobil előfizetésre

18. év fölött a diákok plusz 2 GB adatot kapnak 2 éven át

Persze a korlátlan filmes csomagját is megtartotta a Telekom, 30 nap korlátlan tévés adatforgalomért (TV GO és HBO GO) körülbelül 9200 forintot kell kifizetni, ám ehhez még hozzá kell adni a tévészolgáltatás díját is. Van éjszakai korlátlan netezés is, éjfél és hajnali 7 között, havi 5194 forintért.

Fontos tudni, hogy a Telekomnál az új tarifák bevezetésével megszűnik a korlátlan adat, nem lesz többé lassítás. Ha elfogy a havi keretünk, akkor plusz adatopciót kell vásárolni, mert enélkül egyáltalán nem lesz net a mobilon.