Újra kapható lesz a Samsung Galaxy Note 7

Hétfőn közleményben számolt be arról a Samsung, hogy milyen terveik vannak a robbanásveszélyes akkumulátorok miatt visszahívott 2,5 millió darab Galaxy Note 7 okostelefonnal. A közleménynek már a címe is hangsúlyozza, hogy környezetbarát megfontolások vezérelték a jövőbeni újrahasznosítás most lefektetett elveit. Erre a lépésre többek között a Greenpeace kényszerítette a botrányba keveredett dél-koreai céget, amikor felszólították a Samsungot, hogy kezdjen valami értelmeset a rengeteg visszahívott telefonnal.

A közlemény szerint három elv fogja biztosítani, hogy a kérdéses készülékek környezetbarát módon lesznek újrahasznosítva és kezelve. Először is, amennyiben lehetséges, felújítva mint használt, kölcsön- vagy cserekészülékként lehet újra forgalomba hozni. Másodsorban a még használható alkatrészeket ki kell szerelni és újra hasznosítani. Végül az értékes fémeket – pl. réz, nikkel, ezüst, arany – környezetbarát eljárással kell kinyerni a menthetetlen készülékekből.

A felújított – akkumulátorcserén átesett – telefonok újra forgalomba kerüléséről a helyi hatóságokkal és szolgáltatókkal egyeztetve, a helyi igények figyelembevételével születhet majd döntés, a piacra kerülés dátuma is ezektől függ majd. (Van ahol erre nem kerül sor: a Verge-nek azt nyilatkozta a cég, hogy az Egyesült Államokban egész biztosan nem kerülhet felújított Note 7 egyik szolgáltatóhoz sem. )

A fel nem újítható, közepesen vagy súlyosan károsodott készülékek alkatrészeit (pl kamera), fém részeit a Samsung által megbízott, erre szakosodott cégek termelik majd ki a Note 7-es telefonokból. A még működőképes alkatrészeket terméktesztekhez fogják használni a jövőben.

A Samsung szerdán mutatja be legújabb zászlóshajónak szánt készülékét, az S8-at Londonban. Az eseményről az Index is tudósít a helyszínről, kövessék majd nálunk a fejleményeket!