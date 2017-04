Két képernyős mobilt tesztel a Samsung

A Samsung többféle két képernyős mobilprototípussal is elő fog idén állni – írja dél-koreai sajtóértesülések alapján a Verge.

A gyártás állítólag már elkezdődött, és az év első felében 2-3 ezer darab fog elkészülni. Ezeket még nem piaci forgalomba szánják, hanem arra, hogy a cég valódi mobilokkal tesztelje a hajtogatható kijelző lehetőségeit. Az értesülések szerint a dupla készülék két darab merev, egyenként 5 hüvelykes OLED-kijelzőből fog összeállni, amelyeket középen egy zsanér kapcsol majd össze.

Először 2015-ben írtuk meg, hogy a Samsung levédetett egy hajtogatható kijelzős szabadalmat, és akkor már az a hír járta, hogy 2016-ban jöhet is ilyen mobil. Nem jött. Aztán idén januárban merült fel újra az ötlet, a cég most már állítólag tényleg készen áll, hogy valamikor idén előálljon a tabletté kihajtható mobillal. (Vagy mobillá összehajtható tablettel?) Egy április eleji tanulmány szerint 2019 körül állhat elő piaci bevezetésre alkalmas verzióval a Samsung, de még ez is elég ambiciózusnak tűnik.

2014-ben mindenesetre még így képzelték el a hajtogatást, eszerint tényleg nem a méret, hanem a hajlékonyság számít: