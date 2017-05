Villámként csap le a Sony Xperia XZ Premium kamerája

Régóta nem tartott a Sony Mobile nagy nemzetközi sajtóbemutatót, de a japán cég az Xperia XZ Premium okostelefon miatt most összecsődítette a világsajtót. Kicsit zavarba ejtő ez az igyekezet, mert a mobilt igazából már két hónapja bemutatták Barcelonában, csak hát még mindig sehol sem kapható.

Ráadásul több jel arra utal, hogy a Sony az orrunknál fogva vezet minket, és a szupertelefon fő célja az, hogy legyen egy demó az elképesztően menő kameramodulhoz, hogy azt sok más mobilgyártó is megvásárolja tőlük alkatrésznek.

Ez elég fontos biznisz a Sonynak, hiszen híresek arról, hogy az iPhone moduljait is ők gyártják, és ma már sok kínai mobilgyártó is tőlük vásárol. Hogy ezt miért gondoljuk így, arra még visszatérünk.

A Lisszabon közelében megtartott bemutató szinte kizárólag a kameramodul képességeire fókuszált, azon belül is a lassított felvételre.

Az Xperia XZ Premium másodpercenként 960 képkockát tud rögzíteni HD-felbontásban.

Ennél a sebességnél a lelassított mozgás egészen különleges, ilyenek effektekkel az akciófilmekben és a videoklipekben találkozunk. Azokat persze nem mobillal veszik fel, hanem sok millió forintos, profi kamerákkal.

Leginkább arra alkalmas ez a lassított felvétel, hogy mások kedvéért bohócot csináljunk magunkból, ahogy mi is megtettük ezt a Sony demószobájában, ahol buborékokkal és flitterrel mókázva lehetett elcsípni látványos lassított pillanatokat.

Elég feltűnő a lassított rész kurtasága, sokkal jobb lett volna végigvinni az effektet, amíg le nem potyog az összes flitter és csillám. Ennek viszont technikai akadályai vannak. A Sony trükkje ugyanis abból áll, hogy közvetlenül a képszenzor alá beépítettek a mérnökök egy gigabitnyi memóriát, amely 25 Gbps sebességgel kommunikál a képszenzorral. A korábbi modulokhoz képest ez ötszörös sebességnövekedést jelent, ez teszi lehetővé a brutálisan sok képkocka zökkenőmentes rögzítését.

A villámgyors mentést viszont csak addig lehet kihasználni, amíg meg nem telik a gigabites memória. Ebből a memóriából ugyanis még el kell juttatni a képeket a képfeldolgozó elektronikához, és itt már csak egy régimódi 5 Gbps-es csatorna áll rendelkezésre. Ezért nem lehet hosszabb ideig lassítani a felvételt.

A japán cég szakértőivel beszélgetve kiderült, hogy a mobilok kis mérete szab határt a szenzorba épített memória méretének. A profi kamerák sokkal nagyobbak, könnyen elfér bennük több nagy sebességű memória. Kíváncsiak vagyunk, mennyi mobilgyártó lesz vevő erre az új kameramodulra, és hogy miként fejlődik majd tovább, ahogy lehetővé válik a kisebb méretű memóriák gyártása. Az biztos, hogy ezzel a műszaki újítással még inkább a lencse lett a szűk keresztmetszet a mobilos képalkotásban, az elektronikából szinte mindent kihoztak, amit csak lehet.

6 Galéria: Sony Xperia XZ Premiummal készült

A gyors képrögzítés természetesen nemcsak a videózás során érvényesül, hanem fotózás közben is. Több képet tudunk torzításmentesen rögzíteni, így van miből kiválasztani azt, amin nincs bemozdulva semmi. Kipróbáltuk 60-70 km/órával száguldó buszon, és a lefotózott fák sokkal kevésbé voltak elmosódva és elferdülve, mint amit más mobilokkal tapasztaltunk.

Gyors reflexekkel

Ennek a módszernek megvannak a maga korlátai. Eleve azzal a céllal kell elindítani a videó rögzítését, hogy majd jól belelassítjuk néha, és felvétel közben plusz egy gombnyomással kell aktiválni a szuperlassított módot.

A lassítás csak 0,2 másodpercen át aktív, és ebből 6 másodpercnyi tartalom jön létre.

Nagyon jó reflex és éles látás kell ahhoz, hogy elkapjuk azt a pillanatot, amit valóban érdemes lelassítani. Persze többször is lehet próbálkozni, amint a képszenzor beépített tárolója kiürül, újra aktiválható a szuperlassítás.

Annyi jó hírünk van még, hogy a 4K-t is sikerült rendbe tenni a kamerában, a Sony kiküszöbölte a túlmelegedést, ami miatt a korábbi modellekben csak korlátozott ideig lehetett 4K-felbontású felvételeket készíteni, mielőtt elkezdett forrósodni a mobil. Most a kamerától jó messzire tettek mindent, ami hőt bocsát ki, így tíz percig tartó 4K-videózás után sem lehetett melegedést érezni.

Már megint egy Sony Xperia

Miért gondoljuk azt, hogy a hangsúly a kameramodulon van, és a nem a mobilon? Ne értsenek félre, a Sony elképesztően high-tech és gyönyörű mobilokat gyárt, de a piac is azt jelzi, hogy valami mégis hiányzik, mert a japán cég nem dönt eladási rekordokat.

Maga a készülék gyönyörű, jó minőségű anyagokból van összerakva, de ebben nincs semmi újdonság. Az Xperia XZ Premium a Sony által korábban kijelölt utat követi, ebben nincs eget rengető változás a tavalyi Xperia XZ-hez vagy a Z sorozat korábbi tagjaihoz képest. A gombok elrendezése praktikus, a kamerának van villámgyorsan lövő exponálógombja, és természetesen a jackdugó sem hiányzik. A töltő már usb type-c típusú, és abból is az usb 3.1-es, amivel pillanatok alatt átmásolhatjuk a fájljainkat egy külső tárolóra.

A Sony néhány extrém színnel, például a cikkünkben is szereplő, tökéletesen tükröződő modellel vagy a rózsaszín borítással ellensúlyozza azt, hogy a mobil formája évek óta változatlan. Nem várunk olyan extrém megoldást, mint amit a Samsung erőltet a hajlított kijelzővel, de a káva méretén lehetne egy picit húzni, hogy kompaktabb legyen a csúcs Xperia.

Annak viszont örülünk, hogy a kezelőfelület nagyon hasonlít a korábbiakra, letisztult, könnyen használható, és bár vannak fölöslegesen ránk tukmált appok, a Sony ezt nem vitte túlzásba. Az Androidból a legmodernebb, 7.1-es verziót találjuk rajta.

A kijelző is egészen remek, a 4K-felbontás egyedülállóan magas. Erről viszont tudni kell, hogy a menüben az XZ Premium automatikusan visszaveszi a felbontást full HD-ra, mert tök fölösleges lenne néhány ikon megjelenítésére elpazarolni a 4K extra energiaigényét. Ezt csak néhány videós appban tudjuk kihasználni, például az Amazon Prime on-demand videószolgáltatásában. Egyébként a kijelző HDR10 kompatibilis, tehát a filmeket elég jó minőségben nézhetjük a mobil 5,46 colos kijelzőjén.

Arra a kérdésemre nem tudta a választ a Sony szakértője, hogy a 4K-hoz más fejlesztők is hozzáférnek-e, tehát igény szerint más appok is be tudják-e kapcsolni ezt a magasabb felbontást. Ez azért fontos kérdés, mert a 4K-felbontással az XZ Premium nagyon is alkalmas lenne a virtuális valóság megjelenítésére. Bár a Sonynak nincs saját VR-es megoldása a mobilokhoz, mert a Playstation VR-t tartja fontosabbnak, a Google Daydream vagy más gyártósemleges headset segítségével használható lenne az XZ Premium VR-megjelenítőként.

A májusban induló előrendelés után valamikor júniusban kerülnek a vevőkhöz az első Xperia XZ Premiumok, pont jó időben ahhoz, hogy fel lehessen venni lassítottban az összes balatoni csobbanást. A víz nem lesz akadály, hiszen ez a mobil is vízálló, mint a Sony legtöbb csúcskategóriás mobilja. A hazai fogyasztói árát egyelőre nem tudjuk, de várhatóan nagyon magas lesz, valahol a kétszázezer forint környékén.