Érzelmeket is átvisz a 4G hangszolgáltatás

- Halló, itt Tremmel János. Halló! Halló!

- Itt Tóth Balázs, az Indextől, hall engem? És most?

Ennél találóbban nem is kezdődhetett volna a csütörtök reggeli beszélgetésem a Telekom mobilhálózatokért felelős igazgatójával, akit éppen a telefonhívások legújabb generációjáról faggattam. Ennek a szolgáltatásnak a neve 4G Hang, és azt oldja meg, hogy a telefonhívások kiváló minőségben, a negyedik generációs adathálózaton legyenek lebonyolítva.

A jobb minőség eredményeként a beszélgetőpartnerek jobban hallják egymás hangszínét, hanglejtését, több érzelem átadható a telefonálás során.

„Kevesen tudják, hogy a 2G és 3G hálózatokban egymással párhuzamosan működik a kizárólag hangszolgáltatását nyújtó rendszer, valamint az adathálózat” - mondta Tremmel János. A 4G szabványosításakor ezt el akarták kerülni, ott csak adathálózatot építenek ki szolgáltatók. Mostanáig azonban a telefonhívásokat nem tudtuk 4G-n lebonyolítani, így még ha 4G-n is interneteztünk, a telefonhívások idejére a mobilunk mindig visszakapcsolt 2G-re vagy 3G-re.

Ez az állandó oda-vissza kapcsolgatás nagyjából olyan, mintha felszállnánk egy 160-nal száguldó gyorsvonatra, de azzal időnként meg kellene állni, hogy mozdonyt cseréljenek rajta - mondta Tremmel János szemléltetésképpen, hogy jobban lássuk, mi történik ilyenkor a mobilhálózaton. A 4G hanggal ezeket a mozdonycseréket lehet elkerülni.

A technológia műszaki elnevezése VoLTE, azaz Voice over LTE, és nemcsak a nevében hasonlít az intenetes Voice over IP (VoIP) szolgáltatásokra. Az viszont egy igen lényeges különbség, hogy a távközlési cégek garanciát vállalnak a szolgáltatás minőségére, és mivel övék a hang átvitelét is lebonyolító adathálózat, meg tudják oldani, hogy mindig a legjobb hordozó vigye át a beszédet.

Bár a szolgáltatást a teljes hálózatán bekapcsolta a Telekom, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan mindenki azonnal hozzáfér. Az ügyfeleknek is tenniük kellett azért, hogy használni tudják a 4G hangot; olyan mobilt kellett venniük, amely kompatibilis a VoLTE szabvánnyal. Első körben a Samsung Galaxy S7 és S8 modelleken érhető el az új hangszolgáltatás, és ahogy újabb és újabb mobilok mennek át a Telekom tesztjein, úgy válik elérhetővé a 4G hang a többi kompatibilis készüléktípuson.

Év végéig mindenkire sor kerül

- ígérte Tremmel János, azaz addigra mindegyik VoLTE-s mobil 4G-n tud majd telefonálni. A Telekom szolgáltatása természetesen akkor is működik, ha a vonal túlsó felén más szolgáltató ügyfele van, de ebben az esetben a másik szolgáltató hálózatától is függ, hogy milyen minőségben zajlik a kommunikáció.

Ígéretes jövő

A tisztább hangban és a modernebb technológia további lehetőségek előtt is megnyitja az utat. A VoLTE a jövőben lehetővé teheti azt is, hogy - az internetes telefonrendszerekhez hasonlóan - egyszerre több eszközön ki tudjon csöngeni a beérkező hívás, és eldönthessük, hogy melyik telefonunkon, tabletünkön vagy számítógépünkön fogadjuk.

Ennél hamarabb megvalósulhat, hogy a telefonhívás akár wifin keresztül is működjön, tehát a jövőben nem feltétlenül lesz szükség 4G-re. Persze a mobilnet elérése egyre kevésbé lesz gond, hiszen az év végére teljes 4G-lefedettség lesz Magyarországon.

A távközlési vállalatok eközben az üzenetküldés modernizálásán is dolgoznak, ami annyiban függ össze a 4G hanggal, hogy az is teljesen az adathálózatra épül. A modern távközlési csevegőrendszer (a Rich Communications Services, RCS) részét képező állapotjelzés alkalmas lesz arra is, hogy azon keresztül jelezzük az ismerőseinknek, mikor tudunk telefonbeszélgetésbe bonyolódni, és mikor lenne jobb inkább szövegesen csevegni.

A kiváló hangminőség további digitális szolgáltatások megjelenését is lehetővé teszi. Gondoljunk például arra, hogy az otthoni hangvezérelt asszisztensek megjelenését is részben az tette lehetővé, hogy több és jobb mikrofonokkal veszik a felhasználó hangját, és emiatt pontosan tudják értelmezni a kimondott parancsokat. Ha jó a telefonhálózat, akkor az ilyen jellegű szolgáltatások akár távolból is elérhetővé válhatnak a jövőben.