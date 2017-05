Ténylegesen korlátlan mobilnettel állt elő a Telenor

Érdekes kísérletbe vágott bele hétfőn a Telenor a teljesen korlátlan adatforgalmat kínáló, hűségszerződés nélküli Hello Data csomagokkal. Ezek nagyon előre mutató tarifák, amelyek felforgathatják a hazai piacot, hiszen a távközlési cég sok kellemetlen korlátot eltörölt, amelyek a riválisoknál továbbra is megvannak. De azért ebben is bőven lesznek kihívások, mert az árak magasabbak az átlagos költésnél.

A szabadságnak magas ára van, ezt tükrözik a tarifacsomagok, amelyek jóval többe kerülnek, mint amennyit az átlagos magyar fogyasztók mobilszolgáltatásokra költenek.

Hello Data Start Hello Data Standard Hello Data Medium Hello Data Premium Hipernet korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Roaming adathasználat 5 GB 7 GB 11 GB 14 GB Hang és uniós roaming 50 perc 200 perc 500 perc korlátlan SMS 35 Ft / db 35 Ft / db 35 Ft / db korlátlan Ár 5 990 Ft 9 990 Ft 14 990 Ft 19 990 Ft

Maga a Telenor mondta el, hogy hazánk lakossága

átlagosan havi 3400 forintot költ mobilszolgáltatásokra,

az átlagos adatforgalom 1,6 GB,

de a 4G hálózaton már havi 3 GB,

viszont hiába van a mobilozók 59 százakékának okostelefonja,

csak 51 százakéknak van adatcsomagja.

Hogy lássuk, mit is jelent a Telenor ajánlata, érdemes megnézni például a Telekom összelegózható Mobil díjcsomagjait, amelyekben szabadon dönthetünk arról, hogy milyen hang- és adatcsomagot illesztünk egymás mellé. A Telekomnál 30 GB-os a legnagyobb csomag, ami önmagában 10 000 forintba kerül, a legkisebb, 80 perces hangcsomaggal pedig 12 000 forintot kell a szolgáltatónál hagyni. Ugyanakkor a Telekom legolcsóbb csomagja – korlátozott beszéddel és nagyon kevés adattal – már havi 3000 forintért beszerezhető.

Az csak a következő hónapokban fog kiderülni, hogy mennyire szaladt előre a Telenor a hazai mobilozók tényleges igényeihez képest, hiszen látható, hogy a korlátlannál sokkal alacsonyabb most a mobilnet használata, alig pár gigabájtot fogyasztunk havonta. Online zenehallgatással, Youtube-bal, facebookos élő közvetítéssel ki lehet használni a korlátlan adatforgalmat, de ezeket – ma még legalábbis – viszonylag kevesen használják napi rendszerességgel.