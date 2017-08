Az új Pixelt is lehet majd szorongatással vezérelni

Igazolást nyert, hogy a HTC gyártja a Google pár hónapon belül várható új mobilját, a Pixel 2-t, és kiderült az is, hogy a tajvani gyártó a legutóbbi saját márkás csúcsmobiljához hasonlóan ebbe is beépíti azt a funkciót, amellyel a mobil oldalát szorongatva lehet azt irányítani – írja a Verge.

Bár az eredeti Pixel és Pixel XL mobilokat is a HTC gyártotta, korábbi pletykák szerint az új gerenációval kapcsolatban felmerült a pletyka, hogy a nagyobb modellt az LG készítheti. A HTC által a mobilpiacot is szabályozó Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC) benyújtott dokumentumokból most kiderült, hogy a kisebb modellt biztosan újra a HTC gyártja.

Azt is lehet már tudni, hogy a kijelző melletti keret a sima Pixel 2-nél nem is fog annyira elvékonyodni, mint az elegánsabb Pixel XL 2-n. Mindkét új modell követi az iPhone 7-et, és elhagyja a jackdugót. Cserébe a kisebb modell is kap dupla előlapi hangszórót.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a HTC-nek annyira tetszik a bennünk vegyes érzéseket keltő új parasztvakítása/forradalmi funkciója, hogy a Pixelbe is belerakja. Arról az Edge Sense nevű technológiáról van szó, amelynek a lényege, hogy a mobil oldalának megszorongatásával különféle parancsokat lehet végrehajtani.

A pixeleken ugyanezt Active Edge-nek fogják hívni, és a telefon beállításairól készült képernyőkép tanúsága szerint a Google Asszisztenst lehet majd előcsalogatni vele, vagy legalábbis ez lesz az egyik felhasználási lehetőség. A képen az is látszik, hogy a mobilon az Android 8, avagy Android O fut, amely szoftverfrissítés formájában már jóval korábban bemutatkozhat, de várhatóan az új Pixeleken lesznek az első mobilok, amelyekre gyárilag ez kerül.