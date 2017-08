Ez lesz az LG következő csúcsmobilja

Új képeket tett közzé az LG közelgő új csúcsmobiljáról, a V30-ról a kütyüipar legmegbízhatóbb szivárogtatója, Evan Blass – írja a Business Insider.

Augusztus elején egyébként egyszer már kiszivárgott ugyanennek a mobilnak a képe. Akkor Joseph Gordon-Levitt cége, az LG-vel már korábban is többször együttműködő HITRECORD adott ki véletlenül egy videót, amelyben látszott a V30 – a videót hamar el is távolították. A most megjelent képek egybevágnak az akkor látottakkal.

A képek még nem fotók, de úgy tűnik, már a telefon végleges állapotáról készült számítógépes modellek. A 6 hüvelykes, 2880x1440-es felbontású kijelző képaránya ugyanaz a FullVision fantázianevű 2:1 -es képarány, amellyel már az idén korábban kiadott G6-nál is próbálkozott az LG.

LG V30



[tipping for good service is always appreciated: https://t.co/NwZ9Q1RB0N] pic.twitter.com/NxAuLgrpE5 — Evan Blass (@evleaks) 2017. augusztus 16.

Érdekesség, hogy a V30-ról a kép tanúsága szerint eltűnt az a "második kijelző" (a rendes kijelző fölötti kis kijelzőcsík), amely az elődnek számító V10 és V20 mobilokon, így az új telefon ránézésre inkább a G6 utádjának tűnik.

A V30 augusztus 31-én fog hivatalosan is bemutatkozni.