A Samsung a Note 8-cal begyújtotta az utánégetőt

Apróbb módosításokkal Note 8 néven is piacra kerül a tavasszal bemutatott Galaxy S8 hardvere, hogy azok is örüljenek, akik szeretnek tollal a mobilra firkálni. Bízunk benne, hogy a gyártás szigorúbb minőségbiztosítása nem üres lózung volt, és ezek a mobilok már nem fognak túlmelegedve felgyulladni, mint a tavalyi Note 7-ek. Ha ezt elkerüli a Samsung, akkor a Note 8-nak szikrázó sikere lehet.

26 Samsung Galaxy Note 8 a napsütésben Galéria: Samsung Note 8 galéria (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Nagyon úgy tűnik, hogy csak pislákol a láng a Samsung innovációs laborjában, a most bemutatott Note 8 okostelefon lassú gázzal halad előre a Galaxy S8 által kijelölt úton. Tüzetesebben megvizsgálva a készüléket, elmondhatjuk, hogy az új, főleg üzleti és kreatív felhasználóknak szánt Note 8 kevés újítást tud felmutatni a tavaszi S8-hoz képest. Ha nem vesszük számításba a tollat, hiszen az mindig extra volt az S sorozathoz képest, úgy érezhetjük, hogy a Note 8 bemutatkozásának nagyobb a füstje, mint a lángja:

kicsit nagyobb, 6,3 colos a kijelző;

két kamera van a hátlapon a szokásos egy helyett;

gyengébb az akkuja, mint a hasonló méretű S8 Plusnak;

a memória 6 GB-ra nőtt.

Ezek tehát a kisebb-nagyobb különbségek. A Quad HD+ felbontású kijelzőn a fekete szín igazán koromfekete a Super AMOLED technológiának hála, és alig látunk egy kis kávát, a pixelek szinte faltól falig érnek. Pont mint az S8-on. Továbbra is a hátlapon van az ujjlenyomat-olvasó, amit elég nehéz úgy használni, hogy közben ne hagyjunk lenyomatokat a kamera lencséjén. Persze feloldhatjuk a kijelzőzárat arc- vagy íriszfelismeréssel is, ha kímélni akarjuk az optikát. Kipipálhatjuk az S8-on bevezetett Dex dokkolót is, a Note 8 szintén használható asztali számítógépként.

Persze a lényeg az apró betűs részletek közt van találunk pár egyedi újítást, például a dupla kamerával kapcsoaltban.

A világon elsőként mindkét hátsó kamera optikai képstabilizátoros.

Ennek az előnye valószínűleg akkor lesz leginkább érzékelhető, amikor az úgynevezett „Élő fókusz” képhatást alkalmazzuk, vagyis egyszerre exponál a két kameramodul. Ez teszi lehetővé a népszerű mélységélesség-hatást (bokeh), és hogy az így rögzített képeken akár utólag is kiválaszthatjuk, hogy melyik részük legyen élesebb.

26 A mélységélesség szimulációja nem tökéletes Galéria: Samsung Note 8 galéria (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Az egyik lencse normál, a másiknak rövidebb a gyújtótávolsága, azaz nagylátószögű. Egyetlen gombnyomással tudunk kétszeres zoomot aktiválni, aminek az eredménye az alábbi képeinken látható. Ez a módszer talán a dupla kamerák legnagyobb előnye, hiszen a minőség romlása nélkül tudjuk közelebb hozni a témát. A londoni bemutatón nem volt szabad képfájlokat kimenteni a mobilokról, ezért kellett a fotózást fotózni; nem a legszerencsésebb megoldás, de ez még csak a bemelegítés, nagyjából szeptember közepén lesz lehetőségünk alaposabban kipróbálni a Note 8-at.

Mindkét szenzor 12 megapixeles, a telefotó lencse csak f/2.4-es rekeszértékű, míg a normál lencse f/1.7-et tud.

26 Süti távolról és közelebbről Galéria: Samsung Note 8 galéria (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Részben a dupla kamera miatt volt szükség a nagyobb memóriára, tudtuk meg a Samsung bemutatóján. Erről magunk is meggyőződtünk, megnéztük ugyanis a mobil memóriahasználatát. Amikor éppen egyetlen felhasználói app sem futott, 2,7 gigabájt RAM foglalt volt, szóval a beépített 6 gigabájt igen nagy része a rendszer futtatására van félretéve. Így már nem meglepő, hogy továbbléptek a szokásos 4 gigabájtról. Azt viszont sajnálom, hogy pont a memóriacsipeket gyártó Samsung nem lépett nagyobbat, egyenesen 8 gigabájtra. A legbikább OnePlus 5-ban már ennyi memória van, pedig az a mobil messze nem ad annyi extra (memóriafogyasztó) lehetőséget, mint a Samsung Galaxyk.

Kiváló recept a munkához

A Note 8 kijelzője 6,3 colos, mégsem érezzük túl nagynak, a vékony káva jó hatással van mobil teljes méretére. Ennek eredményeként az Android vezérléséhez szükséges három gomb csak virtuálisan létezik, ám nincsenek odaégetve a kijelzőre, a teljes kijelzős appok indulása után eltűnnek. Amikor ez történik, erősen kell megnyomni a kijelző alját középen, hogy kijussunk a főmenübe, ez bármikor aktiválja a fő gombot. Ha azonban mindhárom gombot el akarjuk érni, amikor éppen nem látszanak, akkor a kijelző aljáról kell fölfelé húzni az ujjunkat, hogy egy rövid időre megjelenjenek.

Persze a kijelzőnek az a legnagyobb különlegessége, hogy az ujjainkon kívül a Samsung saját S-Pen tollaival is írhatunk vagy rajzolhatunk rá. Ezt a tollat több extra funkcióval ellátták, van egy saját menüje, ahol kiválaszthatjuk a kívánt képességet. Például tudunk úgy szöveget fordítani, hogy csak kijelölünk a tollal egy részletet. Tudunk olyan jegyzeteket írni, amelyek a lezárt kijelzőn jelennek meg – ideális hely egy bevásárlólistának, hiszen egy dupla koppintással elérjük, és módosítani is tudjuk az írást, kihúzva onnan a már megszerzett tételeket.

26 Galéria: Samsung Note 8 galéria Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A toll használata nagyon kényelmes, ez már a Note 7-re is igaz volt. Az S-Pen aktuális verziójának 0,7 milliméteres a hegye, azaz elég vékony vonalakat tudunk húzni, míg a 4096 szintű nyomásérzékenység a művészi alkotást segíti, hogy a virtuális ecsetek és ceruzák is nagyjából úgy működjenek, mint az igazik.

Vízálló a toll, akárcsak a mobil.

Nyilvánvalóan kevesen rajzolnak mobilra egy tűzoltófecskendő vízsugara alatt állva, szóval a Samsung célja inkább az lehetett az IP68-as víz- és porállósággal, hogy az elköltött pénzünk ne tűnjön el a lefolyóban, amikor a mobilt a vízzel teli mosogatóba ejtjük.

Ég a kezünk alatt a munka

A Note 8 méretes és nagy felbontású kijelzőjén kényelmesen tudunk egyszerre több appot futtatni, és ezt a lehetőséget már az Edge panel is támogatja. Az Edge menüt a kijelző oldala felől befelé suhintva tudjuk előhívni, és a megjelenő felületen appok indítóikonjait helyezhetjük el. Újdonság, hogy app-párokat is megadhatunk, azaz a kiválasztott két alkalmazás egyszerre indul el, egymás mellett fél kijelzőn.

Logikus páros például a térkép és a levelező, a böngésző és a jegyzet, vagy esetleg a Youtube és a kedvenc csevegőappunk. A Samsung beépített böngészőjének akár egy-egy ablakát is tudjuk egymás mellé tudjuk helyezni.

Akinek még ez is kevés, a Dex nevű dokkolóval teljesítheti ki a produktivitását. Ennek a hardvere semmit sem változott, két usb-bővítőhelyet, hdmi-kimenetet és ethernet aljzatot kapunk, hogy a mobilunkat számítógéppé alakítsuk át. A Samsung a Note 8-on futó, a Dexet támogató szoftvert természetesen finomhangolta, így kényelmesebben tudunk teljes kijelzőn futtatni játékokat, és videokonferenciázás közben a kijelzőnket is megoszthatjuk, hogy például egy powerpoint-bemutatóról tudjunk beszélgetni a partnerünkkel. A Samsung a zeneszerzőkre is gondolt, megoldotta a külső MIDI-billentyűzetek támogatását.

26 Galéria: Samsung Note 8 galéria Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Éppen a Dex miatt gondoljuk azt, hogy a Samsung felhúzhatta volna a memória méretét 8 GB-ra, hiszen azzal a Note 8 hardvere még közelebb került volna a laptopokéhoz. Az S8 sokkal inkább fogyasztói készülék, míg a Note esetében mindig a produktív funkciókat hangsúlyozta ki a Samsung. Az alaphardver amúgy brutálisan erős. A Note 8 ugyanazt a top rendszercsipet kapja, mint az S8, a beépített tárhely 64 GB (oké, ebből is szívesen láttunk volna 128 GB-at), az óriáskijelző 1440×2960 pixeles, míg wifin és LTE-n a letöltési sebesség maximuma 1 Gbps.

Természetesen a Note 8-on is megtaláljuk a Bixby nevű személyi asszisztenst, amit most már a világ 200 országában használni lehet, de még mindig csak angol vagy koreai nyelven tudunk parancsokat mondani neki. Ez olyan fontos funkció a Samsung szerint, hogy külön gombbal tudjuk aktiválni. Szerintünk felejthető, egyszerűen furcsa érzés idehaza angolul társalogni egy mobillal.

Sikerre ítélve?

Könnyű megjósolni a Note 8 jövőjét, már amennyiben azt feltételezzük, hogy ezúttal sikerült stabilan teljesítő aksit beleépíteni, és nem fognak a készülékek felgyulladni, mint a Note 7-ek. Bizakodók vagyunk, mert a Note 8 nagyobb lett az elődjénél, és még így is jóval kisebb kapacitású aksit kapott: csupán 3000 mAh-s, miközben a Note 7-be 3500 mAh-t belepréseltek. Az S8 aksijának 3000 mAh-s kapacitása azért nem számít, mert a Note testében még egy tollnak is el kell férnie, és ez jó sok helyet elfoglal.

Az S8 eladásai mindenesetre azt mutatják, hogy a Samsung csúcskategóriás okostelefonjai iránt továbbra is óriási az érdeklődés, az iPhone után az S8 a legkelendőbb mobil. Ez alapján pedig a Note 8-nak is fényes jövőt jósolhatunk.