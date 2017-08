Kémkedik utániunk az AccuWeather

Az AccuWeather az egyik legnépszerűbb időjárás alkalmazás az iOS-en és Androidon egyaránt, összesen több mint ötvenmillió letöltéssel. Az viszont nem derül ki az app leírásában, hogy mivel keresik a kenyerüket:

eladják a személyes adatainkat egy ilyen információk kereskedelméből élő cégnek.

Akkor is ezt teszik, ha a felhasználó ebbe nem egyezett bele - derítette ki egy kiberbiztonsági kutató, Will Strafach. A kutató elcsípte az AccuWeather legfrissebb verziója által generált adatforgalmat az iPhone-ján, és ebből jött rá, hogy amikor nincs engedélyezve a pontos tartózkodási helyünk megosztása, az app akkor is elküldi az internet elérésére használt wifi router nevét és egyedi azonosítóját (MAC-címét) az adatkereskedelemmel foglalkozó Reveal Mobile nevű cégnek.

Ezen adatok alapján egészen pontosan be lehet mérni a felhasználó tartózkodási helyét - írja a ZDNet. Ha engedélyezve lenne az AccuWeathernek a pontos földrajzi helyzet használata, akkor az app nemcsak méteres pontossággal megmondaná a helyzetünket, de még a sebességünkről és a magassági pozíciónkról is küldene eladna információkat az említett cégnek.

A Reveal Mobile maga nem használja ezeket az adatokat, hanem eladja mindet hirdetőknek. Ezt például úgy használják ki, hogy amikor valaki egy bizonyos boltban vagy kávézóban tartózkodik, akkor ennek a helynek megfelelő hirdetések jelennek meg az általa éppen ott használt appokban, weboldalakon.