Október 5-én jön a Google Pixel 2

Kiszivárgott a Pixel 2 mobilok megjelenésének dátuma, a Google pont egy évvel és egy nappal a Pixel és Pixel XL bemutatója után leplezi le az idei mobiljait. A hírhedt kiszivárogtató Evan Blass a twitjében azt is megerősítette, hogy a Qualcomm idei csúcsprocesszorának kicsit feltuningolt változata, egy Snapdragon 836 lesz benne.

Tavaly ugyanez volt a Google stratégiája, az akkori legjobb Snapdragon 820 kicsit jobb változata, a 821-es került a Pixelekbe. A Pixel 2-ben megjelenő 836-os rendszercsip csak annyiban különbözik majd a Samsung Galaxy S8-ban is megtalálható 835-östől, hogy egy kicsit feljebb húzzák a maximális órajelét, és némileg javítják az energiafogyasztását - írja a Verge.

Az új Pixelek közül a kisebbet várhatóan a HTC gyártja majd, a már kapható U11 mintájára, és ennek hála a Google mobilját is lehet majd szorongatással vezérelni, akárcsak a tajvani csúcsmobilt. A nagyobb méretű Pixel 2 XL-t pedig nagy eséllyel az LG gyártja le. Ennek az extráiról még nem olvastunk pletykát, az viszont nagyon is elképzelhető, hogy ez is faltól falig érő kijelzőt kap, akárcsak az LG G6.