Az iPhone 8 kap vezeték nélküli töltést, de nem olyat, mint más telefonok

Bár a várhatóan ősszel érkező új iPhone vezeték nélküli töltést kap, az Apple úgy döntött, hogy nem követi az iparági sztenderdeket, így az iPhone 8 tulajdonosai csak a cég saját töltőjét, illetve a szerződött partnerekét fogják tudni használni – írja a Forbes.

Az Apple-re eddig is jellemző volt, hogy nem félt magasról tenni a platformokon átívelő kompatibilitásra és ezzel több téren is a saját ökoszisztémájába zárni a felhasználókat. Ha hinni lehet a Macotakara értesülésének, a vezeték nélküli töltéssel is ez lesz a helyzet.

Az Apple februárban csatlakozott a Wireless Power Consortium nevű iparági csoporthoz, ami reményt adott arra, hogy a mások által is használt protokollt fogja használni. A japán lap szerint ennek ellenére az új iPhone-ba épített vezeték nélküli töltési megoldás 7,5 wattos lesz, szemben az iparági sztenderdnek számító Qi 1.2 protokoll 15 wattos teljesítményével. Emellett a lap úgy tudja, hogy aki töltőt akar gyártani az új mobilhoz, csatlakoznia kell a Made for iPhone nevű programhoz, amelyben licencdíjat kell fizetnie az Apple jóváhagyásáért.