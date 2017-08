Rondább és hasznosabb lesz az iPhone 8

De az is lehet, hogy elegáns, és egy kicsit erősebb is lesz a tavalyi iPhone 7-hez képest. Szeptember elején megjelennek az új iPhone 8 típusok, és már rengeteg pletykát láttunk arról, hogy várhatóan mi lesz benne. De ez most nem is fontos, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy a lehetséges vevők mit várnak az Apple új szupermobiljától.

A következő szavazáson egyetlen választ adhat, mert azt akarjuk tudni, hogy mi az, ami minden más hardveres extránál fontosabb. Szándékosan hagytuk ki a szavazást elterelő képtelenségeket, hogy fusson-e rajta Android, és az árról is tök fölösleges beszélni, mert az úgysem csökken.