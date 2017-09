Tollától lesz kivételes a Note 8

Hat évvel ezelőtt a Samsung Galaxy Note megteremtette a phablet kategóriát, és mindenki hüledezett, hogy ekkora telefon nem is létezhet. Ma már a szempillánk se rebben egy óriási telefon láttán. Az első Note még csak 5,3 colos volt, aztán szinte minden évben hozzáadtak egy kicsit, míg végül eljutottunk az elképesztő 6,3 colos Note 8-hoz. Közben a telefon mérete is megnőtt, ami a saroktól sarokig tartó kijelző miatt alig érzékelhető. A telefont egész kényelmesen meg tudjuk tartani a kezünkben, mert keskeny, hosszúkás formájú.

A Note 8 újdonságai:

Élő üzenetet rajzolhatunk, ami animált gifben is megosztható, így mindennel kompatibilis.

Az S Pen 71 nyelvre lefordítja nekünk a kijelölt szöveget.

Élő fókusz a dupla kamerával, azaz szoftveresen szimulálhatunk mélységélességet.

Víz- és porálló, IP68-as szabvány szerint.

6 GB RAM van benne.

A DeX dokkolóval számítógépként használható, így írtuk meg ezt a cikket is.

A dupla kamera mélységélességet szimulál.

Az aksi valószínűleg rendben van, a Note 7 tavalyi kiesése és visszahívása ugyanis arra kényszerítette a dél-koreai gyártót, hogy alaposan tervezze újra az akkumulátorok gyártását, beszerelését, hogy véletlenül se legyen túlhevülési probléma.

26 Galéria: Samsung Note 8 galéria Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A Note 8 csak 3300 mAh-s aksit kapott, a nagyobb kijelző ellenére egy kicsit kisebbet, mint az S8, amiben 3500 mAh-s van. Ennek az lehet az oka, hogy a Note 8-ban a tollnak is el kell férnie, és már rájött a Samsung, hogy nem szabad túl szűkre szabni a helyet. A lemerüléssel így se volt gond, egy napot végigvisz a Note 8, és persze ott van gyorstöltő, amivel tíz perc alatt órákra elegendő energiát szerezhetünk.

Sokan azt mondják, hogy a Note a Samsung egyik legunalmasabb telefonja.

Minden tavasszal kijönnek az S sorozat új tagjai, idén az S8 és S8+, hogy aztán ősszel megjelenjen az ikertesójuk, ezúttal a Note 8, és ez így megy fél évtizede. Ránézésre alig van különbség a három telefon közt, de ennél azért érdemes mélyebbre ásni, nagy tévedés lenne ennyivel leírni a Note 8-at. A beépített toll mára annyira profi lett, hogy teljesen megváltoztatja a mobil használatát.

Eleinte mindenki a kézírás felismerését erőltette az érintőkijelzőkön, a Samsung viszont nem ezt domborítja ki, sokkal inkább a kreatív eszközök számát igyekszik évről évre bővíteni. Most például Élő üzeneteket tudunk készíteni, ami azt jelenti, hogy a rajzunk vagy írásunk egymást követő tollvonásai animációként kerülnek mentésre, és ez sokkal hatásosabb, mintha csak a kész szöveget küldenénk el az ismerősünknek.

A tollat bizonyára az Instagram-tündérek és a Snapchat-huszárok is nagyra értékelik, a követőknek és ismerősöknek beküldött napi sztorikat a képre firkált tartalom teszi érdekesebbé. Kevésbé látványos, de annál hasznosabb, hogy rajzolhatunk a lezárt kijelzőre, és a monokróm alkotást vagy a jegyzettömbben, vagy a lezárt kijelzőn menthetjük el. Az utóbbi elég hatékony módszer arra, hogy menüben való bolyongás nélkül összedobjunk egy bevásárlólistát.

A toll szuperül ír, ezt már a rövid életű Note 7-nél is megtapasztaltam. Nem csúszkál összevissza a felületen, elég hegyes és nyomásérzékeny, szóval a puszta erőnkkel változtatni tudjuk a vonal vastagságát.

A 6,3 colos kijelző is elég pöpec, ezen már van értelme utazás közben sorozatokat nézni, és nemcsak a méret miatt, hanem mert HDR-minőséget hoz, életteli színekkel, nagy fényerővel, és mindezt 18,5:9-es képarányban. A játékok is gyönyörűen jelennek meg, már amelyik kompatibilis ezzel a képaránnyal. Az enyhén hátrahajlított széleknek nincs különösebb hasznuk, sőt, akár még zavaró is lehet, ha mindig hozzáér a tenyerünk, de ettől lesz hipermodern a telefon kinézete. Tokba helyezett mobilnál pedig tök mindegy, hogy merre hajlik a kijelző, mert takarják a hajlított széleket.

Fájdalmasan nagy

Miközben a szórakoztatásban előnyünkre válik a Note 8 nagy mérete, a napi használat során akadnak hátrányai. A hátlapra helyezett ujjlenyomat-olvasó például teljesen elérhetetlenné vált, hiába nyújtogattam felé az ujjamat, miközben próbáltam a telefont stabilan megtartani. De még ha el is érjük a leolvasót, akkor is sanszos, hogy közben végigtapogatjuk a kamerák lencséit.

Érdemes inkább az arc- vagy íriszfelismerésre bízni a beléptetést. Az arcfelismerés gyors, viszont még továbbfejlesztve sem teljesen biztonságos, ehhez ugyanis az kéne, hogy 3D-ben tapogassa le az arcunkat, amihez a mostaninál egy kicsit profibb szenzorok kellene. Az írisz felismerése ugyanolyan erős, mint az ujjlenyomatozás, csak egy kissé kényelmetlen, hogy az arcunk elé kell emelni az eszközt. Boldogabb lennék az előlapi ujjlenyomatozással, de azért értékelem, hogy a Samsung többféle lehetőséget épített a Note 8-ba.

Kis mértékben a hardverhez és a használathoz sorolnám a Bixby nevű intelligens asszisztenst is, hiszen van neki egy saját gombja is. Ezzel felismertethetünk tárgyakat, például lefotózott borosüvegek címkéit, és kapunk egy Google Now-hoz hasonló felületet, Bixby Home néven, és itt megtaláljuk a közeli ajánlott helyeket, a saját napi programunkat, értesítéseinket, az időjárást és pár érdekes tartalmat a webről. Angol és koreai nyelven már a hangunkkal is vezérelni tudjuk. A betanítása nagyon alapos, csak hát nehéz elképzelni, hogy túl sok magyar szeretne angolul csevegni a mobiljával.

Rejtett szemekkel

Még egy kitűnő eszköz van a Note 8-ban, mégpedig a dupla kamerája. Két darab 12 megapixeles szenzor került egymás mellé, és elég szépen belesimulnak a hátlapba, talán egy tizedmilliméternyit áll ki a modul kerete. Az egyik lencse a szokásos nagylátószögű, amilyet más mobilokon is megtalálunk, míg a másik telefotós, rá tudunk vele közelíteni a tárgyra. A Samsung büszke arra, hogy a világon elsőként épített optikai képstabilizátort mindkét kameramodulba.

A két lencse egyszerre is tud működni, például amikor az Élő fókusz nevű képhatást alkalmazzuk. Ez az, amit az Apple bokeh-hatásként emleget, és az iPhone 7 Plusban is megtalálható, és a mélységélesség hatását szimulálja a háttér elmosásával. A szoftveres szimuláció azonban még nem tökéletes, és elég gyakori, hogy a közelebbi tárgy szélei – vagy a lefényképezett ember haja – belemosódik a háttérbe, és ez teljesen elrontja a mélységélesség illúzióját. (Az alábbi képpáron letesztelhetik – a középen lévő csúszka jobbra-balra mozgatásával –, milyen az elmosott hátterű kép minősége az eredeti felvételhez képest:)

Fotó: Index

Sokszor kellett perceken át ügyeskedni a mobillal, hogy jó legyen az eredmény, és ebből levontuk a tanulságot.

Aki profi portrékat akar készíteni, használjon profi fényképezőgépet.

A Samsung azonban nagyon ügyesen kitalálta, hogyan is lehetne megmenteni a rosszul sikerült képeket. Az Élő fókusszal készített fotókat megnyitva utólag módosíthatjuk az elmosás mértékét, és ha tragikusan pocsék lett a képhatás, akkor azt teljesen levehetjük, és megtarthatunk egy teljesen szokványos mobilos portrét, mélységélesség nélkül. Ez még mindig jobb, mint ha üres kézzel távoznánk.

A Note 8 normál kamerája ugyanolyan jó, mint az S8-é, azaz jól lát a sötétben, gyorsan fókuszál, jók a színei, elégedettek lehetünk az eredménnyel. Még mindig ez az egyik legjobb mobilos kamera.

14 Galéria: Samsung Note 8-cal fotóztunk

Hasonlót mondhatunk a hardveres alapokról, ugyanezt a processzort kapjuk, mint az S8-ban, és csak a memória mennyiségét tornászták fel 6 GB-ra. A több RAM-ot azonban el is viszi a rendszer, ami alapjáraton, tisztítás után elhasznál 2,5-3 GB-ot, még amikor nem pakoltuk tele a telefont folyamatosan háttérben futó appokkal. Azt sem vettem észre, hogy a Dex dokkoló használata közben, amikor számítógépként működik a mobil, jelentősen javulna a teljesítmény a plusz memóriától – az S8 és a Note 8 egyaránt könnyedén és fürgék futtatják az applikációkat, minden lehetséges szituációban.

Van tehát egy péklapát Samsungunk, aminek a karácsonyi szezonban az iPhone 8-cal, az LG V30-cal és még sok más nagyméretű mobillal kell megmérkőznie a vevők kegyeiért.

A Note 8 bitang drága, alap 64 GB-os tárhellyel 334 000 forintba kerül.

Ennyi pénzért már használt kisautót, robogót vagy laptopot is vehetünk magunknak. De maradjunk most a mobiloknál, mert ha a tényleges riválisaihoz hasonlítjuk a Note 8-at, akkor nehezen találnunk kihívót, egy olyan mobilt, amely ennyiféleképpen tudná segíteni a felhasználó produktivitását. Azt kell eldönteni vásárlás előtt, amennyiben az ár elfogadható, hogy a tollat és a dokkolót ki tudjuk-e használni, vagy jobban járunk az LG V30 multimédiás extráival, vagy esetleg a hamarosan megjelenő iPhone 8 végtelenül egyszerű szoftverével.

Galaxy Note 8 Galaxy S8 Galaxy S8+ Galaxy Note 7 Oprendszer Android 7.1.1 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Hálózat LTE Cat. 16

kétsávos 802.11a/b/g/n/ac wifi

bluetooth 5.0 LTE Cat. 16

kétsávos 802.11a/b/g/n/ac wifi

bluetooth 5.0 LTE Cat. 16

kétsávos 802.11a/b/g/n/ac wifi

bluetooth 5.0 LTE Cat. 9

(450 Mbps le-, 50 Mbps feltöltés) Méret, súly 162,5×74,8×8,6 mm,

195g 148,9×68,1×8,0 mm,

152g 159,5×73,4×8,1 mm

173g 153,9×73,9×7,9 mm

169g Rendszercsip Nyolcmagos, 64 bites Nyolcmagos, 64 bites

4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz Nyolcmagos, 64 bites

4×2,35 Ghz + 4×1,9 GHz Nyolcmagos, 64 bites Memória / Tárhely 6 GB RAM / 64 GB 4 GB RAM / 64 GB 4 GB RAM / 64 GB 4 GB RAM / 64 GB Kijelző 6,3 colos,

2960×1440 pixeles 5,8 colos,

2960×1440 pixeles 6,2 colos,

2960×1440 pixeles 5,7 colos,

2560×1440 pixeles Kamera 12 MP f/1.7 + 12 MP f/2.4, 12 MP f/1.7,

8 MP f/1.7 12 MP f/1.7,

8 MP f/1.7 12 MP f/1.7,

5 MP f/1.7 Akku 3300 mAh 3000 mAh 3500 mAh 3500 mAh

Nyitókép: Nagy Attila Károly/Index