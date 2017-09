Itt az iPhone X és a 8

Fantasztikus munkát végeztek a kiszivárogtatók, így az Apple vezetőségének a keddi bemutatón már csak pontról pontra igazolnia kellett, hogy tényleg jól tudunk mindent az új iPhone-ok képességeiről.

Az idei szupertelefon neve tényleg iPhone X, és tényleg 999 dollárba kerül.

Ennek a mobilnak peremtől peremig érő kijelzője van, amihez foghatót még nem láttunk, ahogy a neurális processzorral támogatott arcfelismerés is izgalmas megoldás, egészen egyedi szelfiket tudunk készíteni a szemközti kamerával.

Mielőtt belevágunk a termék bemutatásába, tisztázzuk, hogy az iPhone X nevét nem ájfón iksznek ejtjük, hanem ájfón ten a készülék neve, hiszen az Apple a tizedik évfordulóra készítette.

Az 5,8 colos OLED kijelzőn 2436x1125 pixel látható, és mivel teljesen beborítja a telefon előlapját, a hagyományos kerek gombot hiába keressük rajta. Ehelyett alulról fölfelé kell simítani a kijelzőn az ujjunkkal, hogy elérjük ugyanazt a hatást. Simogatós gesztust kell használni a multitaszkoláshoz is, a jobb fölső sarokból lefelé húzva ujjunkat, hogy egyik appról a másikba léphessünk át.

Az ujjlenyomat-leolvasónak is annyi, mostantól elég lesz ránézni a telefonra, hogy feloldjuk a kijelzőzárat. A telefon ehhez speciális fényeket használ, hogy sötétben is lássa az arcunkat, és infravörös szenzorral letapogatja a képünket, nehogy egy kinyomtatott fotóval próbáljuk átverni. Egy dedikált neurális csip pedig másodpercenként 600 millárd művelet elvégzésével elemzi az arcunkat, hogy biztosan tudja, mi állunk a kamera előtt.

Az Apple azt mondja, hogy egy az egymillióhoz az esélye annak, hogy valaki más fel tudja oldani a készülékünket az arcával, azaz a Face ID nevű rendszer sokkal pontosabb, mint a korábbi ujjlenyomatos Touch ID szenzor, aminél egy az ötvenezerhez volt az arány. A cég annyira megbízik a technológiában, hogy az Apple Pay mobiltárcát is feloldhatjuk az arcunkkal, ha telefonnal akarunk fizetni a boltok kasszájánál. Ennél persze sokkal viccesebb, hogy

kaka emojit húzhatunk a fejünkre, és az animált figura pontosan utánozni fogja az arcmozgásunkat.

Vagy választhatunk pandát, macskát, és rajzolhatunk maszkokat magunkra, mint a Snapchaten. A grafika mindig nagyon élethűen követi a mimikánkat, úgy mosolyog majd, mint mi.

Megváltozott a dupla hátsó kamerák elrendezése, ha állítva kézben tartjuk a mobilt, egymás alatt vannak. A szenzor 12 megapixeles, mindegyikben optikai képstabilizátor van, és a fő kamera f/1.8-as rekeszértékű, míg a zoomolós második lencse f/2.4-es. Az esti fotózást a korábban is alkalmazott kéttónusú, négy ledből álló vaku segíti.

Közös hardver

A telefon LTE Advanced hálózaton tud mobilnetezni, bluetooth 5.0-s csip van benne, és A11 Bionic processzor hajtja meg, és vezeték nélkül tölthető. Ezek pedig már a közös pontok az iPhone X és a hagyományosabb felépítésű iPhone 8-ak között.

Az A11 Bionicban hat processzormag van, ebből már kettő is 25 százalékkal erősebb a tavalyi A10 csipnél, míg a többi négy energiahatékony mag 70 százalékkal veri a tavalyi CPU-t. Az Apple által tervezett grafikus csip 30 százalékkal erősebb, miközben feleannyi áramot fogyaszt.

A kisebb méretű iPhone 8 még mindig egy kamerás, optikai képstabilizátorral bővült, és a 12 megapixeles szenzor állítólag 83 százalékkal több fényt érzékel. Az iPhone 8 Plus egyik kamerája f/1.8-as rekeszű, a másik f/2.8-as, tehát az utóbbi egy picit rosszabb, mint amilyet az iPhone X-be szereltek. A 8 Plus dupla kamerája is új trükköt tanult, állítani lehet a portrék fényezését. Videózni már 4K-ban is 60 fps-en lehet, míg a 240 fps-es lassított felvétel már 1080p felbontáson is elérhető.

Az iPhone 8 Plus dupla kameráját nemcsak fotózásra készítették fel, hanem a kiterjesztett valóság kezelésére is. Ezt a Directive Games hihetetlenül látványos játékával demonstrálták, amitől leesett az állunk, mert nagyon emlékeztetett minket a Microsoft Hololens egyik bemutatójára. A felhasználó gyakorlatilag a saját étkezőasztalán játszhat, a telefon képernyőjén megjelenő virtuális világ úgy jelenik meg, mintha a digitális terep pont az asztalra illeszkedne, és körbe lehet járni, mint egy valódi tárgyat. Hogy ez jól működjön, abban az A11 Bionic csip, valamint az új giroszkópok és egyéb szenzorok is kulcsszerepet játszanak, nem a kamerán múlik minden.

Az Apple az idei kínálatával minden árkategóriát lefed, 1000 dollártól egészen 350-ig.

Vannak egyrészt az új modellek:

iPhone X 64 GB: 999 dollár, november 3-án kerül a boltokba

iPhone 8 Plus 256 GB: 949 dollár, az alábbiak szeptember 22-én kerülnek a boltokba

iPhone 8 Plus 64 GB: 799 dollár

iPhone 8 256 GB: 849 dollár

iPhone 8 64 GB: 699 dollár

És megtartott mellettük sok régi telefont is:

iPhone 7 és 7 Plus: 549 dollártól

iPhone 6S: 449 dollártól

iPhone SE: 349 dollártól

A legnagyobb és a legkisebb kijelző

Az Apple gondolt a kevésbé mobil vevőire is, és feltuningolta az Apple TV nevű médialejátszóját. Az új 199 dolláros doboz már lejátssza a 4K felbontású és HDR-es filmeket, és az Apple megfűzte a nagy stúdiókat, hogy adják is oda az ilyen minőségben elkészült filmjeiket. A nézők meg annak örülhetnek, hogy ha megvettek egy filmet HD-ben, akkor megnézhetik újra 4K-ban is, nem kell újra megvenniük.

A legkisebb kijelzőjű Apple-termék, az Apple Watch is meglepő módon frissült: beleépítettek LTE-t, így a csuklónkba beszélve felhívhatjuk az ismerőseinket. Vagy az Airpods fülessel, mert az is összeköthető az órával, hogy a telefonáláson kívül zenét is hallgathassunk róla. Egészen egyedi megoldás, hogy az órának a kijelzője működik antennaként.

Arról viszont nem beszélt az Apple, hogy a telefonos óra meddig bírja aksiról.

Az Apple Watch Series 3 kereken négyszáz dollárba kerül, tehát csak egy picit drágább a legkisebb kijelzőjű iPhone SE-nél. Ezen az órán már a Watch OS 4 operációs rendszer fut, ügyesebb edzést segítő alkalmazásokkal, úszóknak való appokkal, és még a szívritmus zavarait is képes kimutatni - ezen a területen az Apple az amerikai egészségügyi szakhatósággal is együttműködik.

Egyelőre nem tudjuk eldönteni, hogy az Apple Watch lesz-e a mobilozás jövője, vagy ez csak egy bizarr kísérlet arra, hogy megszólítsák a Knight Rideren felnőtt generációt.

Borítókép: Stephen Lam / Reuters.