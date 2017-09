Vesztésre áll az iPhone

Sok minden kiderült a kedden megjelenő különlegesebb iPhone X és a hagyományosabb iPhone 8 modellekről, épp csak a lényeget nem tudjuk még. Az Apple megint ügyesen megetette a nézőközönségét a kötelező látványelemekkel, amiket úgysem tudna eltitkolni, azaz hogy milyen formája lesz a készüléknek, mennyi kamera lesz rajta, mekkora lesz a kijelzője, és hasonlókkal. Csakhogy amikor a kezünkbe vesszük majd az iPhone-okat, ezek számítanak majd a legkevésbé.

Idén átment a kezeink közt az összes fontos mobil a rivális Android táborából, egyedül a Huawei Mate 10-re kell még várni, ami azért nem mellékes dolog, mert éppen ez a kínai gyártó vette el az Apple második helyét az okostelefonok globális piacán a havi eladásokban a Counterpoint nevű piackutató cég adatai szerint. Ráadásul a Huawei egy igen fontos területen, a mesterséges intelligenciában ígér újítást, és ezt elsőként valószínűleg az október közepén megjelenő Mate 10 demonstrálni.

Fotó: Counterpoint Globális eladások, a piaci részesedés százalékában

Ebben a cikkben végigvesszük a telefonok összes létező tulajdonságát, hogy megnézzük, Cupertinónak miben kell leginkább felzárkóznia.

Gigabitek, gigabitek mindenhol

Az okostelefonok létezni sem tudnának megfelelő hálózati alapok nélkül, és ebben igencsak előre szaladt a világ az iPhone 7-hez képest. Erről persze a csipgyártó Qualcomm tehet, az általa leszállított LTE modemek garantálják, hogy a legtöbb rivális csúcsmobil 1024 megabit per másodperces maximális letöltési sebességet tudjon elérni. Oké, most még nem találkozunk ilyen gyors hálózattal, de a következő években itthon is elérhetővé válhat ez a sebesség. Az iPhone 7 által tudott 450 Mbps például előfordul a hazai szolgáltatóknál. Az is lényeges szempont, hogy a gigabites csúcssebességhez szükséges jobb és több antennának lassabb hálózaton is élvezhetjük az előnyeit, erősebb és stabilabb a kapcsolat.

Arra is felfigyeltünk a mobilok tesztelésekor, hogy a bluetooth 5.0-s telefonok szuperül kezelik az eszközöket, pillanatok alatt létrejön a kapcsolat, úgyhogy ezt a fejlesztést sem kerülheti el az Apple. Wifiben viszont az iPhone mindig is jó volt. Az AirDrop pedig még ma is egyedülállóan jó eszköz, hipergyors kapcsolatot létesít a különféle Apple-kütyük közt, így az iPhone-iPad-Mac közötti fájlmozgatás sokkal egyszerűbb, mint bármilyen más eszközzel.

Ettől függetlenül a vezetékes átvitelnek is gyorsulnia kell, mert sok mobil már az usb 3.1-et is támogatja, míg az Apple iPhone leragadt a jóval lassabb usb 2.0-nál. Ez igen hátrányosan érinti azokat, akik nem AirDroppal Macre, hanem vezetéken Windowsra szeretnék átmásolni a nagy felbontású videóikat.

Gigahertzek és gigabájtok

Abban is egészen biztosak lehetünk, hogy mindegyik iPhone új processzort és grafikus gyorsítót kap, ami várhatóan Apple A11 lapkaként lesz ismert. A pletykák alapján a processzor hatmagos lesz, valószínűleg néhány bivalyerős maggal, amiket pár energiatakarékosabb mag egészít ki, ahogy ezt az Androidot meghajtó csipeknél is megszoktuk.

Bővíteni kell a memóriát és tárhelyet is, hogy az erőforrásokat intenzíven használó appok gördülékenyebben fussanak, és ritkábban legyen gond a tároló megtelése. Ma már a 32 GB-os tárhely nevetségesen kicsi ebben az árkategóriában. (Ami az Apple-t évek óta következetesen hidegen hagyja.)

Persze nem is az a fő kérdés, hogy milyen lesz az új iPhone központi számítási egysége. Az Apple várhatóan két területen fog felzárkózni a többiek mögé: a kiterjesztett valóságban (AR) és a mesterséges intelligenciában (MI). Azt, hogy az Apple felzárkózik, pozitívumként értelmezhető, mert az úttörők tapasztalataira és kudarcaira építve akár használhatóbb megoldással is előrukkolhat.

Az AR sokféleképpen megjelent már a mobilokon, és nem is igazán újdonság: a Layar több mint 8 éve elérhető. Mégis csak mostanában bukkantak fel az igazán ügyes megoldások.

Asus Zenfone AR: tripla kamerával pontosan feltérképezi a teret

Sony Xperia XZ1: 3D modell készíthetünk magunkról

Snapchat: pillanatok alatt beszkenneli az arcunkat, és maszkokat fest rá

Rengeteg kihívás van ezen a területen, a több kamerából álló rendszerek bődületesen sok energiát elfogyasztanak, míg a szoftveres megoldások lehetnének a mainál sokkal pontosabbak. A pletykák alapján az Apple az első kamerával fog 3D-ben dolgozni, a felhasználó azonosítását és a kijelző feloldását oldja így meg, valamint a beolvasott arckifejezésünket tudják majd utánozni az emoji karakterek.

A most megjelenő iOS 11-nek része a kiterjesztett valóságot kezelő ARKit keretrendszer, ehhez már csak a megfelelő hardvert kell leszállítani: több kamerával, esetleg kimondottan AR-re kihegyezett jelfeldolgozó csippel.

Hasonló előrelépésre lehet szükség a mesterséges intelligencia (MI) területén. Ahogy írtam, a Huawei nemrég bejelentett Kirin 970-es lapkájába neurális számítási egység került, amely kimondottan az MI feladatait szolgálja ki, állítólag jóval hatékonyabban, mint a hagyományos processzorok. Hasonló erőforrásra a Sirinek is szüksége lehet, ha az Apple nem csak a felhőben elérhető számítási kapacitásra akar támaszkodni, és a telefonon is elvégezne MI-hez kötődő feladatokat.

A rivális mobilgyártóknál számtalan intelligens megoldást láthattunk, amit az iPhone még nem tud, kezdve onnan, hogy a telefon észleli, hogy a reggeli riasztás előtt felébredtünk, és az ébresztő elnémítását javasolja, egészen addig, hogy a Samsung Bixby egyszerűen agyonveri a Sirit, annyival összetettebb feladatokat képes elvégezni pusztán hangutasítások alapján.

Nagyon és gyorsan látnak

Az iPhone kamerája mindig is a legjobbak közé tartozott, ezért is izgalmas, hogy az elmúlt évben megjelent újítások közül mik kerülnek bele az iPhone X-be és 8-ba. Frissítsük fel az emlékezetünket, íme az iPhone 7 és 7 Plus, valamint a többi csúcsmobil kameráinak az adatlapja:

Apple iPhone 7 Apple iPhone 7 Plus LG V30 Sony Xperia XZ1 Galaxy S8 Galaxy Note 8 Felbontás 12 MP 2×12 MP 1.: 16 MP

2.: 13 MP 19 MP 12 MP 2×12 MP Rekesz f/1.8 1.: f/1.8

2.: f/2.8 1.: f/1.6

2.: f/2.4 f/2.0 f/1.7 1.: f/1.7

2.: f/2.4 Gyújtótávolság 28 mm 1.: 28 mm

2.: 56 mm ? 25 mm 26 mm 1.: 26 mm

2.: 52 mm Képstabilizátor optikai 1.: optikai

2.: - 1.: optikai

2.: - elektronikus optikai 1.: optikai

2.: optikai Vaku négy led, kéttónusú négy led, kéttónusú ? led led két led,

kéttónusú Szenzorméret 1/3" 1.: 1/3"

2.: 1/3,6" ? 1/2,3" 1/2,5" 1.: 1/2,55"

2.: 1/3,6" Autofókusz fáziskövető fáziskövető 1.: lézeres és fázikövető

2.: - lézeres és fáziskövető fáziskövető 1. fáziskövető

2. autofókusz Extrák 4K videó és 8MP fotó készítése egyszerre, arc- és mosolyfelismerés, HDR, panoráma kétszeres optikai zoom, 4K videó és 8MP fotó készítése egyszerre, arc- és mosolyfelismerés, HDR, panoráma arcfelismerés, HDR, panoráma, kifinomult automatikus zoom, 3D szkennelés, prediktív fotózás, arcfelismerés, HDR, panoráma 4K videó és 9MP fotó készítése egyszerre, arc- és mosolyfelismerés, auto HDR, panoráma kétszeres optikai zoom, 4K videó és 9MP fotó készítése egyszerre, arc- és mosolyfelismerés, auto HDR, panoráma Előlapi felbontás 7 MP 7 MP 5 MP 13 MP 8 MP 8 MP Előlapi rekesz f/2.2 f/2.2 f/2.2 f/2.0 f/1.7 f/1.7 Előlapi gyújtótávolság 32 mm 32 mm ? 22 mm Előlapi extrák HDR, panoráma HDR, panoráma ? Auto HDR, kétkamerás videóhívás Auto HDR, kétkamerás videóhívás Videó fő kamera 2160@30fps,

1080p@30/60/120fps

720p@240fps 2160@30fps,

1080p@30/60/120fps

720p@240fps 2160@30fps,

1080p@30,

720p@120fps,

HDR videó,

24bit/192 kHz hangfelvétel 2160@30 fps,

1080@30/60fps,

720p@960fps (rövid ideig tartó lassítás) 2160@30 fps,

1080@60fps,



2160@30 fps,

1080@60fps,

720p@240fps,

HDR videó Videó előlapi kamera 1080@30 fps,

720p@240 fps 1080@30 fps,

720p@240 fps 1080p 1440p@30fps 1440p@30fps

Pletykaként már kiderült, hogy az iPhone előlapi kamerája képes lesz 3D-ben rögzíteni, és ez kell majd a Face ID, vagyis a kijelzőzár arcfelismerésre épülő, biztonságos feloldásához. És a már említett AR-es játékokhoz. Az is látszik a fentiekből, hogy az ilyen szórakoztató extrákon kívül az alaptulajdonságokat is ideje aktualizálni, mert vannak jobb rekeszértékű kamerák, látványosabb lassított felvételek, jobb minőségű hangrögzítés.

Mit kíván az Index-olvasó?

Nemrég feltettük a kérdést, hogy milyen extrákat várnak az olvasóink a készülő iPhone-októl, és toronymagasan vezetett egy olyan tulajdonság, amivel egyetlen amatőr pletyka vagy iparági előrejelzés sem foglalkozott:

a válaszadók 27 százaléka tartósabb aksit akart.

Na, erre varrjanak gombot Cupertinóban az Apple tervezőmérnökei! Az Apple mindig büszkén beszél arról, hogy milyen jól optimalizált a telefonja, és hogy elég neki a kisebb aksi, de a felhasználók úgy látszik egészen máshogyan gondolják.

Az a legfontosabb, hogy az iPhone 8 legyen... 2142 nagyobb aksival felszerelve

1393 törésálló

725 káva nélküli

674 oled-kijelzős

607 vezeték nélkül tölthető

587 vízállóbb

539 usb type-c csatlakozós

493 kisebb méretű

216 ujjlanyomat-olvasós

208 vékonyabb

133 arcfelismerős

117 nagyobb méretű

Egyedül arról szólnak hírek, hogy lesz majd vezeték nélküli töltési lehetőség, ám ezzel kapcsolatban igen vegyesek az érzéseink. Persze, nagyon kényelmes, hogy a telefont elég ráhelyezni egy vezeték csinos kis töltőlapra, csak hát először meg kell venni azt a töltőt, aztán vezetékkel rá kell kötni a konnektorra, és ha mindenhol így szeretnénk iPhone-t tölteni, akkor ugyanezt 2-3-4-szer megismételhetjük. A kiegészítők gyártói garantáltan jól járnak, mi kevésbé.

Sokkal hasznosabb a gyorstöltés, ha már az aksi kapacitása ilyen szerény, mert a rivális mobilokat már 15-30 perc után úgy húzhatjuk le a kábelről, hogy több órányi akkuidővel távozunk.

A lista második helyén a törésállóság van!

Mélyen egyetértünk, a kijelző pókhálósra törése akár olimpiai szám is lehetne, olyan sokan űzik ezt a sportot. Azt gyanítjuk, hogy az állítólag elöl-hátul üvegborítású iPhone X-et egyfajta hightech szoborként kell majd értelmezni, és aki használati tárgynak veszi meg a telefont, az csak a tokgyártók gazdagodását segíti. A komolyabb vízállóságot is sokan kívánják, és a többi mobil valóban egy fokkal jobban bírja a merülést.

Izgalmas kérdés az is, hogy milyen legyen az iPhone kijelzője. Úgy látszik az LG és a Samsung kitűnő munkát végzett, felmérésünk alapján rengetegen rákattantak mind a színpompás OLED-re, mind pedig a káva nélküli panelekre.

Kiszivárgott a kijelzők lehetséges felbontása is, amitől kivert minket a víz. Mégis, mi ez a 1125×2436 pixel, talán egy titkos Grabovoj-szám a meghülyülésre? Az Apple eddig is furcsa felbontással látta el a paneleit, de ez a full HD és 3K közé eső érték már nagyon zavarba ejtő. Bízunk benne, hogy csak félreértésről van szó.

Még nincs minden veszve

Műszaki szempontból jelentős az iPhone lemaradása, és ha most felzárkózik, akkor is nagy esély van rá, hogy fél éven belül ismét elpáholják az androidos riválisok. Üzletileg viszont jóval bonyolultabb a helyzet.

Való igaz, hogy az Apple arányaiban egyre kevesebb okostelefont ad el a riválisaihoz képest, és ez alapján igaz, hogy a kaliforniai gyártó vesztésre áll, egyre kisebb a súlya a világpiacon. Csakhogy ebben nagy szerepe van a piac folyamatos növekedésének - az Apple ezen belül nem képes növekedni. Eladott darabszámban nincs drámai zuhanás, csak egy kis csökkenés. A Gartner év elején közzétett adatai alapján 2015-ben 225 850 000 iPhone kelt el, míg 2016-ban már csak 216 064 000 darab.

Ennél frissebb adatunk csak negyedéves van, 2017 második negyedévében a Gartner szerint csak nyolcvanezer darabbal kevesebb iPhone fogyott, mint a 2016-os második negyedévben.

Van még egy fontos tényező, szintén a Counterpoint cikk elején idézett elemzéséből, és ez alapján az Apple befektetőinek nincs miért aggódni. Ha a legnépszerűbb modelleket nézzük, toronymagasan az iPhone vezet.

Forrás: Counterpoint

Ezen a listán a Huawei nem is látszik, mert még nincs telefonja, amely önmagában olyan sikeres lenne, mint bármelyik éppen kapható iPhone. A kínai gyártó többféle modellből hozta össze a második helyét az összesített eladási ranglistán. Ez pedig azért megnyugtató az Apple-nek és a befektetőinek, mert a világ egyik legdrágább mobiljából adnak el piszok sokat, és továbbra is hatalmas nyereséget termelnek vele.

Hogy üzletileg miként alakul az Apple következő éve, arra pedig a most megjelenő iPhone 8-on és X-en kívül az is hatással lesz, hogy az aktuális 7-es modellek is piacon maradnak-e olcsóbb, de a riválisokhoz képest még mindig nagyobb profitot hozó opcióként. Az iPhone tehát sok szempontból vesztésre állhat, de az Apple biztosan nem.