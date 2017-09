“Kiszivárgott” a Google új telefonjának új premierje

A korábbi információk szerint idén október 5-én tartaná a Google az aktuális termékbemutató showját, amin nagy valószínűséggel bemutatják a cég új okostelefonját, a Pixel 2-t. Egy friss bostoni óriásplakát viszont azt sugallja, hogy nem kell október 5-ig várni, egy egész nappal korábban megtudhatjuk mindazt az új készülékről, amit a Google el akar mondani róla.



A plakát nem túl szószátyár, annyi áll középen rajta, hogy “Ask more of your phone” (kb: “Kérdezzen/Kérjen többet a telefonjától”), alatta a Google logójának számító négyszínű G-betű, az alatt pedig annyi, hogy Oct. 4.



Ez persze jelenthet akármit, de nem könnyű másra gondolni, mint hogy október 4-én mutatja be a Google az új telefont és a belé szuszakolt technológiát, esetleg a továbbfejlesztett személyi asszisztenst. Mint arra a droidlife.com emlékeztet, tavaly is október 4-én volt a Pixel bemutatója, így elég nagy összegben lehet arra fogadni, hogy három hét múlva nem csütörtökön, hanem szerdán lesz a premier.



Most, hogy túlvagyunk a Galaxy Note 8 és az Iphone X bemutatóján, idén igazából már csak az LG által gyártott Pixel 2-től várnak az elemzők nagyobb dobást.