Péntekhez két hétre rohanhatunk iPhone 8-ért a boltba

Minden magyarországi mobilszolgáltató szeptember 29-én kezdi az iPhone 8 és 8 plus értékesítését – közölték a szolgáltatók az MTI-vel. Arra a felvetésre, hogy mekkora érdeklődésre számítanak, nem tudtak még választ adni, de az Apple legújabb termékeire szeptember 22-től minden szolgáltató előrendelést vesz fel.



Ami a tízes iPhone-t illeti, a Vodafone-nál az online előrendelés október 27-én kezdődik meg, november 3-tól pedig már ez a készülék is megvásárolható. A Telenornál is ugyanekkor indul az előrendelés.

Hadd emlékeztessünk itt arra, hogy az egész világon Magyarországon lesz a legdrágább az új Apple-telefon.