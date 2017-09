Az iPhone X szoftvere már befutott

Kedden hivatalosan elérhetővé vált az Apple mobileszközein az iOS 11, amely a hamarosan piacra kerülő iPhone X és iPhone 8 mobilok gyárilag feltelepített operációs rendszere lesz. Ebben a verzióban körübelül száz új funkció jelenik meg. Ezeket viszont nem élvezheti mindenki, aki valaha iPhone-t vagy iPadet vett, mert ahogy az lenni szokott, pár régi modell kikerül a támogatott hardverek közül. Mobilból legalább iPhone 5S-t igényel az iOS 11, míg tabletből az iPad Airek, a Mini 2 vagy újabb, az idén bejelentett iPad 5. generáció, vagy valamilyen Pro modell szükséges az upgrade letöltéséhez.

Kisebb finomhangolások történtek a kezelőfelületen, megjelentek régóta várt profi eszközök, és támogatást kapott egy új technológia, a kiterjesztett valóság.

Az iOS 11 alaposan átrendezi az iPhone kezelőfelületét. A leglátványosabb a Vezérlőközpont átalakulása, végre egy kijelzőn elhelyezhetünk minden kapcsolót, nem kell oldalirányban lapozgatni.

Ami nem fért ki a főoldalra, azt úgy tudjuk elérni, hogy hosszan rajta tartjuk az ujjunkat a kiválasztott szürke négyzeten. Az AirDrop és a Hotspot beállítása például csak így érhető el, a kamera ikonjára bökve pedig megadhatjuk, hogy szelfit, videót, lassított felvételt vagy sima fotót akarunk-e rögzíteni. Kicsit olyan ez, mint a Force Touch menüi, csak éppen nem erőkifejtéssel érjük el az extra opciókat.

A Vezérlőközpont személyre szabható, további ikonokat helyezhetünk el a felületen. A plusz kapcsolókat nem tudjuk mappába rendezni, így ha mindet látni akarjuk, teljesen beterítik a kijelzőt. Talán majd az iOS 12-ben ezt is megoldják. Addig is érdemes jól átgondolni, hogy mit akarunk valóban egy suhintással elérni.

Ezek között az ikonok közt találunk meg egy régóta várt és nagyon hasznos funkciót:

videófelvételt készíthetünk a kijelzőről.

Képernyőmentés

Igen, a fenti videó is így készült. Ez nyilván nagyon jól jön nekünk, újságíróknak, de az oktatóvideók gyártását is megkönnyíti (pl. amikor a dolgozóknak, vagy otthon anyunak kell elmagyarázni, hogy hol keressen egy funkciót). Emellett talán a gémerek is élnek majd a lehetőséggel, hogy felvegyék a végigjátszásukat, és közzétegyék a Youtube-on. Csak bírja szuflával a gép! A nálunk lévő iPhone 6 és iPad Mini 3 processzorai igencsak régiek az iPhone 8-éhoz képest, küzdöttek is a bitekkel, belassultak kijelzőfelvétel közben.

Amikor egyszerű képernyőmentést készítünk, egy indexkép jelenik meg a bal alsó sarokban, és erre rábökve elkezdhetjük szerkeszteni a fotót. Átméretezhetjük, írhatunk és rajzolhatunk rá, rakhatunk rá nagyítót, nyilakat, és a végeredményt elmenthetjük a fotóink közé. Itt jobb oldalt látható az eredmény: fogtunk egy képernyőmentést, karikáztunk, készítettünk róla egy új képernyőmentést, kereteztünk, és így tovább. Ennél csak értelmesebb és jobb felhasználási módot tudunk elképzelni.

Évek óta várt funkciót valósít meg a Fájlok app, ami egyfajta fájlrendszer az iOS-en. Itt mindenféle fájlt megtalálunk az online tárhelyeinkről, és nemcsak az Apple-féle iCloudot kezeli, hanem a többit is, beköthető böngészhető például a Google Drive és a Dropbox is.

A számtalan változatatás közül nekünk az alábbiak tetszettek még:

Csinosabb és hasznosabb lett a Jegyzetek app. Rakhatunk bele táblázatokat, azaz sokkal könnyebben tudjuk rendszerezni az információkat, tennivalókat. A képek beillesztése is könnyebbé vált, sőt, akár a Fotók appból is nyithatunk új jegyzetet.

Több lehetőséget kapunk a belső tárhely kezelésére, és jobban átlátjuk, hogy milyen tartalmak foglalnak sok helyet a telefonunkon. Kikapcsolhatjuk az automatikusan szinkronizáló iCloud fotókönyvtárat, vagy ennél is drasztikusabb lépést tehetünk, a nem használt appok automatikusa eltávolításával. Ilyenkor az adott applikációkhoz tartozó adatok és doksik mentésre kerülnek.

Az értesítések eléréséhez csak lefelé kell suhintani a kijelzőn. Az egy appból érkező értesítések csoportosítása sajnos egyelőre kimaradt, így ha jön egy üzenetcunami mondjuk a Facebook Messengerből, akkor ezek letolják a korábbi értesítéseket.

A virtuális billentyűzet összehúzható kisebbre, vagy a jobb, vagy a bal oldalra. Ez a megoldás leginkább a nagyobb kijelzőjű iPhone Plus telefonokon lesz kényelmes, azon enélkül elég nehéz lenne egy ujjal szöveget bepötyögni.

Balra: jegyzetek táblázattal; Jobbra: oldalra húzott gombok

Sokkal szebb és hasznosabb lett az App Store. Ha ügyesen keresünk, egész komoly cikkek is elénk kerülnek, amelyekben az adott témához ajánlanak alkalmazásokat. A szoftverbolt felületén az egyik legnagyobb változás ugyanis az, hogy sokféle szerkesztett tartalom megtalálható rajta. Ilyen például az alábbi, kiterjesztett valóság (AR) appokról szóló angol nyelvű cikk, amelyből az érdeklődők nemcsak az appokat ismerhetik meg, hanem magáról az AR koncepciójáról is többet megtudnak, illetve arról, hogy ezek az appok miként veszik igénybe az iPhone szenzorait, kameráit.



Néhány igazán nagy újítás csak az iPaden jelenik meg.

Az Apple végre megoldotta, hogy a tablet ne csak egy nagyra nőtt iPhone legyen.

Az iOS 11 rendszerrel az iPadek már úgy néznek ki, mintha nem is tabletek lennének, hanem számítógépek, és már-már elhisszük, hogy képesek lennének pótolni egy Macbookot. A kedvenc és a legutóbb használt appok ikonjait felvonultató Dokk pont olyan, mint a számítógépes MacOS rendszeren megtalálható alkalmazásindító menü.

Egy ideje már megoldott az iPaden, hogy egymás mellett két appot futtassunk, most viszont a fogd-és-dobd (drag and drop) tartalommozgatás is elérhetővé vált. Az iPad minin kicsit furcsán működött, mert kizárólag két kézzel elvégezhető a művelet. Miközben az egyik ujjammal megfogtam a kijelölt fájlokat a Fotók appban, a másik kezemmel elő kellett hívni oldalról (a feltól befelé suhintva) a korábban oldalsávra megnyitott Fájlok appot, hogy be tudjam dobni a képfájlokat az online tárhelyem kiválasztott mappájába. Egyedül az iPhone-júzerek bánkódhatnak, hogy a telefonokon még nem lehet két appot futtani, pedig Androidon ez már elég régóta elérhető.

Nem arra való hardver

Az AR, vagyis a kiterjesztett valóság támogatása azonban nem mindig érhető el az összes modellen. Akadnak olyan játékok és egyéb appok, amelyek a mi régi hardvereinkkel nem kompatibilisek, és vannak olyan ARKit-es appok, amelyek nem igazán érzik a teret az iPhone 6 egy szem kamerájával. Ilyen például az alábbi képen látható Bemo, amely a sík padló helyett a levegőben helyezi el ezt a pandát.

Az iOS 11 elég nagy előrelépés az Apple világában, sok hiányolt funkciót leszállítottak a felhasználóknak. Nem állítjuk, hogy mindent tökéletesen megvalósítottak, amint az AR-es példa is jól mutatja, és a drag-and-drop másolást is sokkal könnyebb lenne egérrel megoldani, mint két kézzel bizergálva a kijelzőn. Azt is nehéz lenne kijelenteni, hogy összetettségében, szolgáltatásaiban, tudásában az iOS 11 felér az Android éppen aktuális verziójával. Az iOS-nek azonban éppen az átláthatóság, érthetőség, egyszerűség a fő erénye, ami az eladásokat látva rengeteg embernek bejön, szóval az Apple biztosan nem fog mindent fenekestül felforgatni.

Az általunk tesztelt Apple iPhone 6 és iPad mini 3 eszközöknek összességébel jót tett a frissítés, a tapasztalatunk az, hogy nem lassultak be, és előnyösnek találtuk az új funkciókat. A frissítésbe biztonsági mentés után érdemes belevágni, mert az ördög soha nem alszik.