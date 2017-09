Az extrém kínzást is jól bírja az iPhone 8

Épp csak boltokba került az iPhone 8 két változata, a videós tesztelők máris nekimentek a válogatott kínzási módszereikkel, hogy kiderüljön, a gyakorlatban mennyit bír az extrém ellenállónak mondott mobil. Rögtön két tesztet is mutatunk ezek közül.

Az elsőben a szokásos töréstesztekből az ejtésteszt az, ami az átlagfelhasználónak is érdekes, hiszen ez az, amivel a mindennapok során is szembesülhet: bírja-e a telefon, ha véletlenül leejti? Az EverythingApplePro csatorna videójában a nagyobbik modell, az iPhone 8 Plus strapabíróságát vetik össze az előd 7 Pluséval.

Bár dizájnban elég hasonló a tavalyi modellhez képest, az anyaghasználatában van egy fontos különbség: az alumínium hátlapot üvegre cserélték, elsősorban azért, ezzel is segítve a vezeték nélküli töltést. Bár ez alapján arra lehetne számítani, hogy az új mobil jóval törékenyebb, az Apple váltig állította, hogy ilyen ellenálló üveget még ember nem látott mobiltelefonon, mint ezt a speciális, acélos mélyszerkezetű mérnöki csodát

A teszt alapján lehet, hogy tényleg van ebben valami. Az első körben egy méter magasban engedik el a két mobilt, és a 7 Plus kijelzője rögtön meg is reped, a 8 Plus viszont sértetlenül megússza. A hátlap persze egy idő után jobban megszenvedi a dobálást, mint az alumínium, de a végére mindkét mobilt alaposan tönkreteszik:

A másik teszt jóval extrémebb és így kevésbé életszerű, de érdekesnek az érdekes. A JerryRigEverything nevű csatorna videójában először karcolásnak teszik ki az iPhone 8-at, amit nagyjából ugyanolyan jól bír, mint a 7-es, vagyis 6-os szintig állja ki a próbát, nemcsak a kijelzőn, de a hátlapon, sőt még a hátlapi kamerán is. A lángot és a hajlítgatást is becsülettel kiállta. Mondjuk ennyiért állja is.