iPhone 8: vagy duplát, vagy semmit

Dupla adag kávé után is csak ásítoztunk az iPhone 8 Plus kicsomagolása közben, annyira hozzászoktunk az elmúlt három évben ehhez a lekerekített sarkú téglalap formához. Idén az iBro Store and Services szállított le nekünk a hivatalos magyarországi premier előtt egy tesztpéldányt, amelyen egyetlen változás volt igazán feltűnő, hogy a hátlap már üvegből van, és szorgalmasabban gyűjti az ujjlenyomatokat, mint egy teljes CSI-különítmény.

Az üveglapnak azonban hasznos funkciója is van, ennek hála a iPhone 8-ak Qi szabványú eszközökkel vezeték nélkül tölthetők. Mivel a Qi igen elterjedt, más telefonok is ezt használják, a töltők beszerzése igen egyszerű. Tavaly óta az IKEA is elkezdett ilyen töltőket forgalmazni, lámpába és asztalba építve. Aki elhatározta, hogy él ezzel a lehetőséggel, annak jó mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy nem cipeljük magunkkal az adaptert és a kábelt, hanem előre felszereljük töltőkkel az irodát, a hálószobát, a nappalit és a konyhát, az összes olyan helyet, ahol megfordulunk. Semmivel sem jutunk előrébb, ha csak egy hely is lefedetlen marad, és hordhatjuk magunkkal a kábelt.

Hasonló helyzet alakult ki tavaly a jackdugó eltávolításával, ami a kiegészítők beszerzését illeti, hiszen az Apple minden iPhone 7-vevőt a zenehallgatási szokásai megváltoztatására kényszerített. Mostanra talán már mindenki belenyugodott, hogy vagy a gyári fülest kell használni, vagy a Lightning-jack adaptert kell magunknál tartani és nem elveszíteni, vagy bluetooth fülhallgatót kell készenlétben - mindig feltöltve - tartani. Természetesen az iPhone 8 is jack aljzat nélküli.

Szemből nézve megint csak az a helyzet, mint tavaly az iPhone 7-tel. Nehéz lenne megmondani, hogy már az iPhone 8 / 8 Plus van a kezünkben. A kijelző annyiban változott, hogy megkapta a True Tone technológiát, vagyis a telefon igyekszik a környezeti fényekhez igazodni, hogy a fehér mindig fehérnek látsszon.

A fedél alatt annyi változott, hogy jobbak lettek a rádiós csipek, nagyobb az adatátvitel, és persze megint a 8-asokba épített aktuális csip, az A11 Bionic minden idők legerősebb erősebb a processzora, amit az Apple legyártott a mobiljaihoz.

Ez igen sovány felhozatal az iPhone 7-hez képest, ráadásul az iPhone 8 csúcsmodellként pár hónapon belül teljesen érdektelenné válik az iPhone X miatt.

Annak viszont kifejezetten örülhetünk, hogy megmaradt a tradicionális ujjlenyomat-olvasó, mert nem biztos, hogy az iPhone X arcfelismerős beléptetése olyan praktikus lesz. Ezt majd meglátjuk novemberben.

+1 érv a Plus mellett

Bátran kijelenthetjük, hogy méret ide vagy oda, a kisebb iPhone 8 végképp nagyon keveset tud felmutatni. Az iPhone 8 Plus legalább a dupla kamerájával tud néhány olyan trükköt, aminek az amatőr és félprofi fotósok hasznát vehetik.

Pusztán a specifikációk alapján úgy tűnhet, hogy az iPhone 7 Plus és 8 Plus kamerái tök ugyanazt tudják, de az Apple tekert egyet a szoftveren, így a portré mód még profibb lett, és olyan arcképeket készíthetünk másokról, mintha egy szerényebb stúdióval rendelkeznénk. Nyilván távol van ez a profi (és sok millió forintos) fotós felszerelések tudásától, de az iPhone 8 elég jó minőségű képeket készít, pár gombnyomással. Ez a funkció egyelőre béta állapotban van, előfordulnak béna hibák, úgyhogy érdemes többször is nekifutni. Az mindenesetre jó hír, hogy még javulhat a minőség, mire elkészül a végleges verzió.

Hasonló képhatást természetesen Androidon is elérhetünk, főleg ha az eredeti képet dupla kamerával készítük el, szimulált mélységélességgel. Valamivel többet kell kézzel pepecselni. A Note 8 erős versenyző lehet ezen a területen, ráadásul a Samsung kamerája pluginekkel is bővíthető, nem kell megvárni a Note 9-et egy újítás bevezetéséhez.

Újdonság még az iPhone 8-ban, hogy 4K felbontást is felvehetünk 60 fps sebességgel, és hogy a szuperlassítás 1080p-ben is működik.

A valóságon túl

Az iPhone 8 Plus dupla kamerája az A11 Bionic processzorral karöltve a kiterjesztett valóság megjelenítését is segíti. A Microsoft Hololens és az Asus Zenfone AR használata után egészen meglepő volt, hogy az Apple mi mindent ki tudott hozni a kamerák és a beépített hagyományos szenzorok a giroszkópok és gyorsulásmérők összehangolásából.

Egyelőre csak játékokat találtunk a hazai szoftverboltban, az IKEA bútorainak a rajzolt háromdimenziós képét még nem tudjuk virtuálisan bepakolni a lakásunkba, ami már az USA-ban elérhető funkció. De azért így is látszott, hogy van ebben potenciál. A Mammoth nevű appban például minigolfozni lehet, mégpedig úgy, hogy a pályát az asztal közepén helyezzük el, és ha ez megvan, akkor minden irányból megvizsgálhatjuk, körbejárhatjuk. Így például kiderül, hogy mi is van a pálya közepén lévő szikla mögött.

Az iPhone 8 bemutatóján még nem lehetett tudni, de most kiderült, hogy a telefon mennyire tudja észben tartani a környezetünk paramétereit, háromdimenziós képét. Miután elhelyeztem a virtuális golfpályát az asztalon, a telefont nyugodtan elfordíthattam a plafon felé, elsétálhattam a szoba másik felébe és vissza, a pálya mindvégig ott maradt az asztalon, az eredeti pozíciójában. Csak amikor nagyon messzire mentem, akkor rakosgatta a telefon a pályát odavissza, de csak nagyon minimális mértékben, és megtartotta az asztal felületén.

Ez azt jelenti, hogy ma már nem feltétlenül kell túl bonyolult hardver a jó kiterjesztett valóság (AR) élményhez. Persze a professzionális alkalmazásoknál, amikor centiméter pontosan kell letapogatni a teret, szükség lehet az extra szenzorokra, a tér infravörös letapogatására. De nem is ez momentán a legégetőbb kérdés a kiterjesztett valósággal kapcsolatban.

Jól mutatja az AR technológia hatalmas erőforrásigényét, hogy

az iPhone 8 Plus érezhetően felmelegedett és merülni kezdett az AR appok futtatásától.

Ugyanezt tapasztaltam a Project Tangóval felszerelt androidos mobilokon, szóval ez nem csak az Apple sara. Mindez arra utal, hogy az AR egy kissé kiforratlan, és inkább érdekességként kell kezelni. Tökékéletesen alkalmas lehet az iPhone 8 (és a Project Tango) arra, hogy időnként megnézzük vele az új kanapé helyét, vagy egy virtuális festményt a szoba falára helyezzünk, hogy lássuk, miként mutatna ott, de senki sem vesz úgy mobilt, hogy évente talán pár tucatszor hasznos lehet.

A professzionális, több órán át tartó folyamatos AR-ezéshez láthatóan gyengék a mai telefonok, az iPhone 8 Plus is. Arra viszont teljesen jók, hogy új alkalmazásokat vezessenek be, teszteljék a célközönséget. Egy terepen dolgozó mérnök kezében, aki mondjuk a félkész épületről készítene 3D modellt, sokkal inkább el tudok képzelni egy profi AR-rel és sok ezer mAh-s aksival felszerelt drabális CAT-telefont, mint egy ilyen divatosan vékony mobilt. A fogyasztói AR-appokból és az iPhone 8-ból ráadásul pont az hiányzik, amitől a Microsoft Hololens sisak annyira menő, hogy ne egy vastag kereten át kelljen nézni a virtuális tárgyakat, hanem csak úgy előttünk lebegjenek, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Venni, vagy nem venni?

Ez az állandó bónusz kérdés mindegyik telefon tesztelése után, és egyre nehezebb rá választ adni. Az iOS rajongói megtalálják az iPhone 8-akban mindazt, amiért az iOS-t szeretni lehet. Egyszerű rendszer, könnyen kiismerhető, nincsenek drámai változások a tavalyi verzióhoz képest, és nagyjából mindent el lehet rajta intézni, még ha nem is annyira rugalmasan, mint az Androidon.

Nagyon úgy érezzük, hogy a sima iPhone 8-nál unalmasabb mobilt keresve sem találhatnánk.

Egyszerűen el kell fogadni az iPhone 8 Plus óriási kijelzőméretét, ha nemcsak a tavalyi-tavalyelőtti telefonunkat akarjuk lecserélni, hanem valami izgalmas újdonságot várunk egy friss modelltől, és ragaszkodunk az iOS-hez. És még így is vannak fenntartásaink, hiszen november elején érkezik az iPhone X, amellyel az Apple már a mobiljainak a jövőjét készíti elő, és a drasztikus újítások mellett benne van minden, ami az iPhone 8 Plusban megtalálható - csupán az árcédula lesz sokkoló.

A ring másik sarkában pedig ott találjuk az Androidot használó csúcsmobilokat, amelyek felkészültebbek, mint valaha. A tollal és számítógépszerű működéssel a Note 8 nagyon ráfeküdt a produktivitásra, a OnePlus folytatta a hardveres specifikáció kimaxolását, az Asus nyakig benne van az AR-ben, az LG a film- és hangrögzítésben erősít a V30-cal, és még fél tucat gyártó ostromolja a vevőket jó készülékekkel. Jól érzi az Apple, hogy itt nagyot kell villantania, de ezt nem a nyolcas iPhone-nal teszi, ez csak időhúzás az új csodafegyverig, az iPhone X-ig.