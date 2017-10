Az Apple kiadta az iOS forráskódját

Az Apple kiadta az ARM csipeken futó operációs rendszere, az iOS kernel forráskódját - írja a ZDNet. Ebből azonban nem lesz házilag összebuherált saját rendszer, mert a közzétett információ csak a rendszer alacsony szintű funkcióit tartalmazza, a grafikus interfész és az appok nincsenek benne a csomagban.

Ha mindez nem lenne elég, az Apple elég szigorú licencfeltételekkel adta ki a kódokat, hogy ezzel is megakadályozza a házi berhelést. Egyedül a kiberbiztonsággal foglalkozó kutatók örülhetnek, hogy többet megtudhatnak a népszerű mobilok rendszeréről.

Abban nincs semmi új, hogy az Apple hozzáférhetővé tesz forráskódokat, hiszen ezt korábban is megtette az macOS alapját képező kernellel. Igazából majdnem ugyanaz a két kód, hiszen a számítógépes macOS és az iOS egyaránt a Unix-alapú XNU Darwin magra épül, csak hát a macOS-féle változat az Intel processzoraival kompatibilis, nem az ARM-mal.

Most nagyon sokan azon agyalnak, hogy az Apple talán a macOS-t is átültetné ARM-ra, mert akkor a laptopokban is a saját csipjeit tudja használni az Intel processzorai helyett. Vagy esetleg azok mellett, ha csak bizonyos funkciókat működtetne ARM-on.