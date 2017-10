Kiszivárgott pár kép Huawei Mate 10-ről

Október 16-án mutatja be a Huawei az idei legerősebb mobilját, a Mate 10-et. Persze már kiderült róla néhány fontos részlet, és pár kép is megjelent Evan Blassnál, az egyik legmegbízhatóbb és legpontosabb kiszivárogtatónál.

A kinézeten kívül azt is tudni lehet, hogy legalább négy fő verziója lesz a Mate 10-nek, az alapmodellen kívül Pro, Lite és Porsche Design változatban lesz kapható. A kameráját ennek is a Leica gyártja, ezúttal a Sumilux-H lencsékkel, f/1.6-os rekeszértékkel, hogy kevés fényben is jobban teljesítsen. Hasonló rekeszértéke van az LG nemrég bemutatott V30-as mobiljának.

A Mate 10 Pro kijelzője körül alig lesz káva, így a hatalmas 6 colos kijelző ellenére is talán kezelhető méretű marad. Emiatt azonban az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra kerül. Nagyon esélyes, hogy az idei trendeknek megfelelően a Mate 10 kijelzőjének is 18:9-es lesz a képaránya, 1440×2880 pixeles felbontással.

Arról viszont most még nincs hír, hogy a Huawei egészen pontosan miként tervezi felhasználni a mobilban debütáló Kirin 970 csip tudását. Az ősz elején bejelentett csúcskategóriás rendszercsip állítólag jobban támogatja a mesterséges intelligencát, ami egészen új lehetőségeket teremt, a képek feldolgozásától kezdve akár a rendszer hatékonyabb menedzseléséig.