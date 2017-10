Csavarható kijelzővel jön az új iPhone?

Hajlékony kijelzőjű mobilon dolgozik az Apple, ezt állítja a The Bellre hivatkozva számos hírportál, és az értesülés arra vezethető vissza, hogy a kaliforniai mobilgyártó állítólag már tárgyal az ilyen kijelzőket gyártó beszállítókkal. A fő rivális Samsungról is azt híresztelték már idén januárban, hogy ilyen mobilon dolgozik, de még nem lett belőle semmi. A dél-koreai gyártónál legalább annyi konkrétumot láttunk, hogy tényleg rendelkezik hajlítható, mobil méretű kijelzővel.

Az Apple hírét gyorsan helyesbítették néhány portálon, hogy csak 2020-ban várható a hajlítható eszköz megjelenése. Ez annyira távoli jövő a mobilgyártásban, hogy talán még az Apple mérnökei se mernének nagy összegben fogadni rá, hogy tényleg lesz hajlékony mobil. Egyelőre a kijelző mögé rejtett ujjlenyomat-olvasóval se tudtak megküzdeni, ami jóval szerényebb feladatnak tűnik.

Maradjunk annyiban, hogy ezt az egészet ma még fölösleges objektíven, tényként kezelni, és foglalkozzunk inkább olyasmivel, amire talán más most tudunk válaszolni.

Mi a búbánatos fenére lesz jó a hajlítható a kijelző?

Tegyük fel, hogy lesz rugalmas telefon, amelyben a kijelző, az elektronika és az akku egyszerre tud egy irányban hajlani, anélkül, hogy bármilyen feszültség vagy súrlódás fellépne a telefon belsejében. Nem javasolt az alkatrészek egymásnak feszülése, mert abból katasztrofális termékvisszahívások lehetnek, láttunk már ilyet.

Akárhogyan is csűrjük, csavarjuk vagy hajtogatjuk a dolgot, az biztos, hogy lesz a telefonnak egy alapvastagsága. Érdemes felidézni magunkban a piskótatésztát, ami kiterítve vékony, ám felcsavarva már karvastagságú tekercset kapunk belőle.

Tényleg kényelmesebb egy műbráner formájú telefont a zsebbe csúsztatni, mint a mostani laposakat?

Lépjünk tovább, és nézzünk egy másik lehetőséget, amikor összehajtjuk a mobilt, mint egy könyvet. Ezt a jövőképet nagyon könnyű tesztelni: fogjon meg egy könyvet, de csak az egyik felénél, mert nem lesz mindig szabad mindkét keze! Na? Lifeg a másik fele? Elképzelhető, hogy valami mereven rögzíti majd az összehajtható mobil két felét, de akkor annak jó erősnek kell lennie, hogy ne csukódjon össze, amikor döccen alattunk a busz.

A felcsavarható mobilnál is felmerül, hogy mi fogja megtartani, amikor éppen használni akarjuk, és nem felcsavart állapotában, hanem laposan, ahogy most is használjuk a mobilokat. A rögzítésnek elképesztően strapabírónak kell lennie, mert nemcsak szögegyenesen kell megtartani a kijelzőt, de még az ujjaink érintésének is ellen kell állnia, sőt, naponta több száz nyitogatást és rögzítést kell kibírni a mostani használati szokásokat figyelembe véve.

Ez pont az ellenkezője annak, amire az Apple minden erejével törekszik

Nézzük az ismert tényeket. Megváltozott az iPhone-ok középső kerek gombja, már nem kell mélyen, kattanásig benyomni, csak nyomást fejtünk ki rá az ujjunkkal. Hasonlóan működik az iPhone kijelzője.

Ennél nagyobb változás volt a jackdugó eldobása, amivel egy rendszeres mechanikai stressznek kitett aljzattól megszabadult az Apple. A vezeték nélküli töltő bevezetésével a következő logikus lépés a Lightning aljzat eldobása lehet, amennyiben elég megbízható lesz az indukciós töltési mód. A vezeték nélküli adatátvitel már rég megoldott, többféle módszer van rá. Annyi szétszakadt és kontakthibás Lightning kábelt láttunk már, hogy a teljes vezeték nélkül működéssel biztosan csak nyerhetünk.

Hogy mi haszna lesz akkor a hajlíthatóságnak? Ez is régen kiderült már, a hajlítható kijelző jobban ellenáll fizikai hatásoknak, akkor is, ha éppenséggel egy teljesen lapos készülékre szerelik fel. Magyarán a jövőbeli iPhone ugyanolyan csokitábla formájú lehet, mint a mostaniak, csak kevesebb lesz a pókhálósra törött kijelző.