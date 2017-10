Robotagyat tettek a Huawei Mate 10-be

Alig pár héttel az iPhone 8 boltokba kerülése után Münchenben bemutatkozott a Huawei idei zászlóshajója, a mesterséges intelligenciával (MI) feltuningolt Mate 10. A kínai társaság azt mondja, hogy ez már nem is telefon, hanem intelligens gép, ám ezt az állítást pár látványos képpel épp olyan nehéz alátámasztani, mint ránézésre cáfolni. Az mindenesetre tény, hogy a Mate 10-be beépített Kirin 970 csipben külön egység pörgeti az MI algoritmusokat, és állítólag ezt 25-ször nagyobb teljesítménnyel teszi, mint egy általános célú processzor, a jó öreg CPU.

8 Galéria: Huawei Mate 10 bemutató Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A mesterséges intelligenciás egységre többféle munkát bíztak. Részt vesz a leghétköznapibb feladatokban, az energiakezelés és más beállítások menedzselésében, hogy a telefon mindig az aktuális tennivalónkhoz alkalmazkodjon, és hosszú ideig működjön aksiról. Már a tavalyi Mate 9-et is felvértezték ilyesmivel, azt ígérve, hogy a telefon több év használat után is fürge marad a folyamatos, háttérben zajló karbantartásnak hála. Több kollégám is megerősítette, hogy máig nem lassult be a tavaly vett Mate 9-ük.

Ezen kívül a fotózásban hasznosul az MI tudása. A csip segít kiszámolni, hogy a mélységélesség szimulációja során a fotó mely részeit kell elhomályosítani, és minek kell élesnek maradnia. A müncheni bemutató demóterületén (nem túl természetes, erős fényben) egész ügyesen elkülönítette a témát a háttértől. A Leicával közösen kifejlesztett dupla kamera rekesze f/1.6-os, szóval jól bírhatja a fényhiányt. Az egyik lencse mögött 12 megapixeles RGB, a másik mögött 20 megapixeles monokróm szenzor van.

100 millió képpel tanították be a MI-csip képfelismerő algoritmusát

Ennek hála a Mate 10 tizenhárom objektumot és/vagy témát önállóan felismer, és nem kell kézzel átállítani kajafotós vagy háziállat módba. A palacsintát ételként azonosította, s nem túlsúlyos kukacként, úgyhogy valamit biztosan tud.

8 Így fotóz a Mate 10 portré módban, mélységélességgel Galéria: Huawei Mate 10 bemutató

Az MI-csip persze akkor lesz igazán hasznos, ha a képességeit sokféle app ki tudja használni. Ennek elviekben megvan a lehetősége, a Huawei közzéttette a csip programozásához szükséges eszközöket, így már csak a fejlesztőkön múlik, hogy kihasználják-e. Ez nyilván csak akkor fog megtörténni, ha a Huawei elég sok Mate 10-et elad világszerte. Talán az is segít, hogy ebben a csipben a Google is látott fantáziát, és jövő év elején bedrótozza a Mate 10-be a neurális hálózatához tartozó programozói interfészét.

Jelzésértékű a Google nyilatkozta, még úgy is, hogy a kínai gyártó nem győzte hangsúlyozni a bemutatón a Kirin 970 adatvédelmi előnyeit, ami abból fakad, hogy az okosság a telefonon van, nem a felhőben. Magyarán nem kell feltölteni a személyes képeinket és más privát adatainkat, hogy kihasználjuk az MI előnyeit.

Nyers erő

A Mate 10 hardvere elég erős lett. Például a világ leggyorsabb mobilnetével van felszerelve, a 4x4 antennának hála akár 1,2 gigabit per másodperces letöltési sebességet is elérhetnénk, ha lenne olyan szolgáltató, amely képes ilyesmit nyújtani.

Számítógépként is használható a Mate 10, vagyis a Huawei lemásolt egy lapot a Samsung forgatókönyvéből, hiszen ezt a Galaxy S8 tudta először. A Huawei megoldása azonban sok mindenben különbözik, dokkoló helyett elég egy usb-c-hdmi kábellel csatlakozni a tévére vagy monitorra. Ha megfelelő adaptert szerzünk a mobilhoz, amin vannak usb portok, további eszközöket is csatlakoztatni tudunk. A bemutatón annyi kiderült, hogy a legtöbb app tablet nézetben indul el, amikor asztali módra váltunk, és az interfész sokkal kezdetlegesebb, mint amit a Samsung rakott össze a Dex nevű dokkolójához. Persze az is lehet, hogy az általános igényeket bőven lefedi a Mate 10 is - ezt majd egy hosszabb teszten kiderítjük.

8 Galéria: Huawei Mate 10 bemutató Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Minden mobilnak fontos része a kijelző, és a Mate esetében is a méret a lényeg. Eddig is a kijelző tette ki a Mate szemközti felületének a nagy részét, most viszont oldalirányban már faltól falig érnek a 18:9 képerányú panel pixelei. Fent csak egy keskeny sáv maradt, ahol éppen csak elfér a kamera és a hangszóró, lent pedig a gombnak hagytak egy kis helyet. A Mate 10-en az ujjlenyomat-olvasó is elöl van, akárcsak a tavasszal bemutatott P10-nél, míg a Pro hátsó leolvasót kapott.

A Mate 10 kijelzője 5,9 colos, 2560x1440 pixeles, és RGBW technológiával készült, aminek az a lényege, hogy fényesebb, és amikor olvasunk rajta, sok energiát takarít meg. A Pro változat ezzel szemben 6 colos és 2160x1080 pixeles OLED.

Mindkét mobil HDR minőségben játssza le a filmeket, 384 kbps és 32 bites hanggal

Azt viszont nem árt tudni, hogy a Pro elhagyta a jackdugót, a készülékhez usb-c fülest adnak. Ha sajátot akarunk rádugni, venni kell hozzá egy adaptert.

A Mate 9 aksija 4000 mAh-s, és állítólag 30 százalékkal tovább bírja, mint a Mate 9. Ha mégis túlterheljük, a gyorstöltővel 30 perc alatt 58 százalékos töltöttség érhető el.

Első blikkre elég erős vas ez, de az árazásnál is jó vastagon fogott a Huawei tolla. A Mate 10 alapváltozata 4GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel 699 euróba kerül, míg a Pro 6 GB RAM-mal és 128 GB-tal 799 euró. De van ennél sokkal durvább is, a Mate 10 Porsche Design változat, amit 6 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel kereken 1395 euróért adnak. Szóval aki azt hitte, hogy az iPhone X drága, nyugodtan gondolja végig ezt a dolgot.