Linux fut majd a Samsung mobiljain

A Samsung azon dolgozik, hogy a csúcskategóriás S8 és Note 8 mobilokon valamiféle Linux asztali környezet is futtatható legyen. Az egyelőre kísérleti stádiumban levő Linux on Galaxy app futtatásához szükség lesz a Dex nevű dokkolóra, amely átalakítja a Galaxy mobilok kezelőfelületét, hogy az jobban passzoljon a nagy monitorokhoz, valamint az egérrel és billentyűzettel való kezeléshez.

Egyelőre csak egy rövid leírást tett közzé a Samsung erről a kezdeményezésről, és bárki regisztrálhat a weboldalán, hogy elsőként szerezzen tudomást az újabb fejleményekről.

A Dex dokkolót több hete tesztelem, a munkanapok igen nagy részét azon dolgoztam végig, és egyértelműen látszik, hogy a megoldás sok szempontból félkész. Pár tucat alkalmazás rendesen támogatja a nagy kijelzős megjelenítést, ilyen például a Microsoft Office és a Samsung néhány saját applikációja, ám jó néhány kulcsfontosságú app igen nehézkesen kezelhető egérrel és billentyűzettel.

Nem csak a Google Chrome, de még a Samsung saját böngészője sem veszi alapértelmezettnek, hogy a Dex használatakor a weboldalaknak mindig a pc-re tervezett változatát töltse be a mobilos nézet helyett. Sok mobilos app nagyon körülményesen használható. Ha például entert nyomunk egy Messengben megírt üzenet végén, a csevegőkliens nem elküldi a szöveget, hanem sortörést szúr be, így kénytelenek vagyunk az egérrel rábökni a küldés gombra. Érintőkijelzőn, kézbe vett mobillal ez pofonegyszerű, egérrel viszont rémes így csevegni. Az is lassítja a folyamatokat, hogy általában nem működnek a számítógépen megszokott billentyű-kombinációk. Pár dolog működik, például másolás-beillesztés van, és a Windows gombbal megnyílik a Samsung Galaxy startmenüje.

Meglepő lehet, de a legtöbb online szolgáltatás, amit a telefonokon általában applikációban használunk, a Dexen sokkal jobban működik böngészőben, asztali módra váltva. Az alkalmazások több ablakban történő használata is nehézkes, illetve amikor ezt a módot aktiváljuk, akkor a mobilos nézetben is megváltozik az érintett appok működése. Érdemes lenne jobban elkülöníteni az asztali és a mobilos módot.

Ezzel csak arra akarunk kilyukadni, hogy a Samsung vagy továbbfejleszti a Dex asztal1i nézetét, vagy egy huszárvágással megoldja a helyzetet azzal, hogy a Linux kezelőfelületét elérhetővé teszi ezeken a mobilokon. Van egy harmadik megoldás is, elérhető például az Amazon-felhőben virtualizáltan futtatott Windows, ehhez viszont nemcsak atomstabil és piszok jó válaszidejű netkapcsolat szükséges, hanem még havidíjat is be kell fizetni a hozzáférésért. Ezzel a lehetőséggel pedig nem mindenki él szívesen.